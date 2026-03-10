노후 도심, 새 아파트 공급 길 열린다… '도심 공공주택 복합사업' 후보지 공모

11일부터 노후 도심 주민도 직접 사업 제안

추가 용적률 완화로 사업 참여 여건 개선

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 노후 도심에 새 아파트를 공급하는 도심 공공주택 복합사업 후보지를 모집한다. 국토교통부는 주민 제안 방식 도입과 추가 용적률 완화 등을 통해 노후 도심 주택 공급을 확대하고 사업 참여 여건을 개선할 계획이다.

10일 국토교통부에 따르면 도심 내 추가 주택 공급을 위해 도심 공공주택 복합사업(도심복합사업) 신규 후보지 공모를 11일부터 실시한다. 공모 대상지는 서울이며 그 외 지역은 하반기에 추가로 공모할 예정이다.

도심복합사업 신규 후보지 발굴은 2023년 이후 3년 만에 추진하는 것으로 5월 8일까지 접수를 받아 6월 중 최종 후보지를 선정할 계획이다.

도심복합사업은 재개발 등 민간 정비사업 추진이 어려운 노후 도심에 공공이 주도해 사업성을 보완하고 생활 SOC 등과 함께 주택을 신속히 공급하는 도심 내 주요한 주택공급 수단 중 하나다.

민간 정비사업에 비해 용적률 상향 등 인센티브를 추가로 부여하고 조합설립·관리처분계획 등 절차를 생략하여 공공이 신속하게 사업을 추진하는 것이 도심복합사업의 가장 큰 특징이다. 이재명 정부 국정과제 62호 '주택시장 안정을 위한 주택공급 확대'의 일환으로 추진된다. 추가 인센티브로 발생하는 이익은 후보지 발표일 이전부터 토지 등을 소유하고 있었던 기존 주민들에게 일반 분양가 대비 저렴한 가격으로 신축 주택을 우선 공급하는 데에 활용한다.

이번 후보지 선정절차에는 2021~2023년 선정된 기존 서울 내 후보지들과 달리 주민도 직접 제안하는 공모 방식을 도입해 주민 의견을 후보지 선정 단계부터 반영한다. 노후도·면적 등 하단의 사업유형별 지정기준을 충족한 지역의 주민은 국토교통부 누리집에 공고된 신청서류를 사업지가 속한 자치구에 제출해 공모에 참여할 수 있다.

[자료=국토부]

자치구는 주민들이 제출한 후보지와 자치구 자체 판단 아래 도심복합사업 추진이 필요한 후보지에 대해 주민 참여 의향률과 주변 지역 개발현황 등을 1차적으로 검토한 후 국토부에 후보지를 추천해야 한다. 국토부는 추천된 후보지에 대한 사업성 분석 등을 거쳐 '후보지 선정위원회'를 열어 사업 추진 가능성 및 기대효과 등을 종합적으로 고려해 최종 선정 여부를 결정한다.

아울러 국토부는 후보지 공모에 대해 주민들과 자치구에 상세히 안내하기 위해 24일, 31일 2차례에 걸쳐 권역별 찾아가는 설명회도 개최할 계획이다. 설명회에서는 도심복합사업 및 공모 절차를 안내하는 것에 더해 최근 사업승인 및 시공자 선정을 완료하는 등 사업을 원활하게 추진하고 있는 기존 사업지의 주민대표가 직접 우수사례를 공유하고 주민 관점에서 도심복합사업의 장점을 소개하는 시간도 예정돼 있다.

국토부는 신규 후보지 공모와 더불어 사업의 안정적 추진과 사업성 개선을 위해 '주택공급 확대방안(9·7)'에서 발표한 제도 개선도 병행 추진하고 있다. 용적률을 법적상한의 1.4배까지 완화하는 내용의 '공공주택 특별법' 시행령은 3월 내 개정할 계획이며 올 12월 31일 용적률 완화의 일몰 폐지 등을 포함한 '공공주택 특별법' 개정안도 조속히 통과될 수 있도록 총력을 기울일 방침이다.

2021년부터 2023년까지 총 10차례에 걸쳐 발표해 관리 중인 기존 후보지는 총 49곳, 8만7천가구며, 현재까지 29곳, 4만8천가구를 복합지구로 지정했다. 그 중 9곳, 1만3천가구는 사업승인을 완료하는 등 빠른 속도로 사업을 추진해 나가고 있다.

[자료=국토부]

특히 올해에는 후보지 발표 이후 5년 만에 제물포역 인근(3497가구)에서 최초 착공에 돌입할 계획으로 제물포역 인근을 시작으로 2030년까지 수도권 내 5만가구를 착공할 예정이다.

국토부 김영국 주택공급추진본부장은 "2023년 이후 3년 만에 추진되는 도심복합사업 신규 후보지 공모에 주민들과 자치구가 적극적으로 참여해 주길 바란다"며 "신규 후보지 선정 이후 관계기관과 협의해 지구 지정 등 후속절차가 신속하게 이행될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.

donglee@newspim.com