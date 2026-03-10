전세계 42개 한국문화원장 한자리에…최휘영 장관 "K컬처는 경제 핵심 동력"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 10일부터 13일까지 코시스센터와 국립중앙박물관에서 '2026년 재외한국문화원장·문화홍보관 회의'를 개최한다. 전 세계 35개국 42개소의 재외한국문화원장과 문화홍보관이 한자리에 모여 K-컬처 확산 전략을 점검하고 협력 방안을 논의하는 자리다.
재외한국문화원은 세계 각지에서 K-컬처를 알리는 한편, 문화 공적개발원조(ODA)와 정상외교 지원 거점 역할을 맡고 있다. 최근 문화가 국가 브랜드와 경제 성장의 핵심 동력으로 부상하면서 그 중요성은 한층 커지는 추세다.
회의 첫날인 10일에는 최휘영 장관 주재로 연수회가 진행된다. 문체부 주요 정책 방향을 공유하고 문화원별 성과와 현안, 향후 계획을 점검한다. 특히 '2025년 재외한국문화원 성과평가'에서 최우수 기관으로 선정된 주오사카·주스페인·주베트남·주태국 한국문화원과 주북경문화홍보관에는 장관 표창이 수여될 예정이다.
이번 회의의 핵심은 국내 유관기관과의 협력망 확대다. 문화예술·관광·체육·콘텐츠·푸드·뷰티·패션 등 분야별 유관기관과 지자체, 민간단체 등 총 47곳과 4차례에 걸쳐 업무 협의회를 연다. 재외한국문화원장회의 역사상 최대 규모다. 문체부는 이를 통해 K-컬처의 외연을 넓히고 실질적인 수출 성과로 이어질 협업 사업을 발굴한다는 계획이다.
문화원장들의 현장 전문성 강화를 위한 전문가 특강도 마련됐다. 김난도 서울대 소비자학과 명예교수의 문화 트렌드 강연을 시작으로, 유홍준 국립중앙박물관장과 김천수 전 주뉴욕한국문화원장이 K-컬처 해외 확산 전략에 대한 통찰을 나눈다.
최휘영 장관은 "이제 문화는 우리 국가 브랜드와 경제 성장을 견인하는 핵심 동력"이라며 "재외한국문화원이 한국 문화를 경험하고 푸드·뷰티·패션 등 한국 상품을 소비하며 방한 관광의 매력을 알리는 거점이 되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
