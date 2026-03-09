부산항만공사, 22년 연속 흑자 달성…영업이익 전년비 10.33% 증가

임대료 증가·경비 절감 실적 개선

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)는 2025회계연도 결산 결과 매출액 4049억 원, 영업이익 1417억 원, 당기순이익 439억 원을 기록하며 22년 연속 흑자경영을 달성했다고 9일 밝혔다.

사진은 부산항만공사 전경 2025.04.07

2025년 BPA 매출은 전년보다 254억 원(6.68%) 증가했고, 영업이익은 133억 원(10.33%) 늘었다. 총자산은 4097억 원으로 1년 전보다 5.09% 확대돼 수익성과 성장성을 동시에 확보했다.

이번 실적 개선은 부산항 추가 항만시설 임대료 증가와 함께 금리 변동성 확대 국면에서 선제적 자금조달로 이자비용을 절감하고, 전사적인 경상경비 절감 노력이 맞물린 결과로 분석된다. 공사는 재무 건전성 확보와 비용 효율화 전략이 실질적 경영성과로 이어졌다고 설명했다.

송상근 사장은 "글로벌 고금리 완화 조짐에도 지정학적 리스크와 보호무역 강화 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데 전 임직원의 노력으로 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "건전한 재무구조를 기반으로 부산항의 AX(AI 대전환)와 친환경 항만 구축을 지속 추진해 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

