BNK경남은행, 기보와 손잡고 200억 규모 스타트업 금융 지원

2억 원 지원, 보증비율 100%로 경감

창업 7년 이내 경남 기업 지원 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 기술보증기금과 손잡고 지역 벤처·스타트업 금융 지원에 나섰다.

BNK경남은행은 9일 기술보증기금과 '지역 벤처·스타트업 육성을 위한 생산적 금융 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

BNK경남은행과 기술보증기금이 손잡고 '지역 벤처ㆍ스타트업 금융 지원'에 적극 나선다. 사진은 BNK경남은행 본점 전경 [사진=뉴스핌DB] 2024.11.27

이번 협약은 정부의 지역 균형발전 정책에 발맞춰 지역 내 유망 창업기업의 금융 접근성을 높이고, 혁신 창업 생태계를 뒷받침하기 위한 취지다.

협약에 따라 BNK경남은행은 특별출연금 10억 원을 출연하고, 기술보증기금은 이를 재원으로 200억 원 규모의 특별출연 협약보증을 공급한다.

기업당 최대 2억 원의 운전자금을 지원하며, 보증비율을 85%에서 100%로 상향해(2년간) 금융 부담을 덜어준다. 보증료도 0.2%포인트 감면된다.

지원 대상은 기술보증기금의 보증 심사 요건을 충족하는 신기술사업자 중 창업 7년 이내 기업으로, 본점 또는 주사업장이 경남 지역에 있거나 BNK경남은행 'CHAIN-G' 선정기업이 포함된다.

양 측은 이번 협약을 통해 지역 중소·벤처기업의 금융 애로를 해소하고, 기술 경쟁력을 갖춘 기업이 미래 성장동력으로 자리잡을 수 있도록 단계별 지원을 확대할 계획이다.

김기범 기업고객그룹 상무는 "기술보증기금과의 협력을 통해 경남지역 혁신기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 금융 생태계를 조성하겠다"며 "지역과 함께 성장하는 생산적 금융 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 BNK경남은행은 지난 4일에도 기술보증기금, 중소벤처기업진흥공단과 '스타트업 혁신성장 및 생산적 금융 활성화를 위한' 다자간 업무협약을 맺는 등 창업기업 금융지원을 지속 확대하고 있다.

news2349@newspim.com