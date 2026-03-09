[WBC] 문보경 또 터졌다, 호주전 선제 투런포 포함 3안타...조별리그 11타점

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자=2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀의 문보경(LG)이 호주를 상대로 3안타(홈런~2루타~안타) 4타점을 기록하며 원맨쇼를 펼치고 있다. 한국 타자 중 최고의 타격감을 과시하고 있는 문보경은 조별리그에서 혼자 11타점을 기록 중이다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 문보경이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 대만과의 경기에서 구린루이양을 상대로 안타를 치고 있다. 2026.03.08 football1229@newspim.com

문보경은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 호주와의 경기에서 5번, 지명타자로 선발 출전해 2회 선제 투런 홈런을 뽑았다.

2회 선두타자 안현민(KT)이 안타를 치고 나갔다. 무사 1루에서 문보경은 라클란 웰스(LG)의 시속 136.8km의 슬라이더를 공략해 우중간을 넘기는 홈런을 터뜨렸다. 비거리 130m의 큰 타구였다.

문보경은 저마이 존스와 이정후의 연속 2루타로 3-0으로 앞서나간 3회 1사 2루 득점 기회에서도 1타점 2루타를 작렬했다.

5회에도 문보경의 해결사 본능이 빛났다. 5회 안현민이 볼넷 출루 후 도루까지 성공하며 2사 2루 기회를 맞이했고, 문보경은 이번에도 좌측 담장을 직격하는 안타를 때리며 안현민을 홈으로 불러들였다.

지난 5일 체코전 만루포를 시작으로 문보경은 4경기 연속 안타를 치며 맹활약하고 있다. 이날 4타점을 더해 WBC 조별리그 4경기에서 11타점을 채우고 있다.

호주전 9이닝 기준 2실점 이하 5점 이상을 내며 승리해야 본선 진출을 바라볼 수 있는 한국은 문보경의 활약 속에 5회초까지 5-0으로 앞서 나갔다.

