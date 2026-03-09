밀양시, 우체국 손잡고 고립가구 '똑똑 돌봄' 나선다

'안부살핌 우편서비스' 공모사업 선정

'밀양 이음 똑똑, 안부살핌 우편서비스'

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 행정안전부가 주관한 '안부살핌 우편서비스' 공모사업에 선정됨에 따라 지역 복지 사각지대 해소를 위한 촘촘한 안전망 구축에 나섰다.

안병구 경남 밀양시장(오른쪽)이 9일 시청에서 밀양우체국과 체결한 '밀양 이음 똑똑, 안부살핌 우편서비스' 사업의 성공적인 추진을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=밀양시] 2026.03.09

시는 9일 밀양우체국과 '밀양 이음 똑똑, 안부살핌 우편서비스' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결하고 사업의 체계적 운영 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역 내 고립가구에 대한 생활 돌봄을 강화하고, 맞춤형 복지 전달체계를 확립하기 위한 것이다.

사업 대상은 사회적 고립 위험이 높은 1인 가구 180가구로, 오는 5월부터 시행된다. 집배원이 월 2회 가정을 방문해 물품을 전달하고 안부를 확인하는 방식으로 운영된다.

전달 물품은 지역 농산물과 가공식품 등으로 구성되며, 밀양물산이 참여해 지역 자원과 연계한 상생 모델을 구축한다. 시는 이를 통해 취약계층 돌봄과 동시에 지역 경제 활성화 효과도 거둘 것으로 기대하고 있다.

밀양시는 3월부터 4월까지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 지원 대상자를 집중 발굴할 계획이다.

안병구 밀양시장은 "이번 공모 선정과 협약을 계기로 유관기관 협력을 강화해 고립가구 돌봄 체계를 공고히 하겠다"며 "시민이 체감하는 복지 안전망 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

