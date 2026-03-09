부산시·해수부, 해양수산 공공기관 부산 이전 논의

이전 방향과 정주 여건 협력 방안

정기 협의체 운영 통한 정책 신속성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양수산 공공기관의 조기 이전을 위한 정책 협의에 나섰다.

시는 9일 오후 4시 30분 동구 해양수산부 청사에서 '제1회 부산시-해양수산부 정책협의회'를 개최했다고 밝혔다.

성희엽 부산시 미래혁신부시장(오른쪽)이 9일 오후 4시 30분 동구 해양수산부 14층 회의실에서 김성범 해양수산부 차관과 해양수산 공공기관 부산 이전과 관련한 협의에 앞서 악수를 나누고 있다.[사진=부산시] 2026.03.09

협의회는 해양수산 공공기관의 부산 이전과 관련한 정책 현안을 공유하고 실질적 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 회의에는 성희엽 부산시 미래혁신부시장과 김성범 해양수산부 차관을 비롯한 관계자들이 참석했다.

양 기관은 공공기관 이전 기본 방향과 직원 및 가족의 정주 여건 개선 등 구체적 협력 과제를 중심으로 논의했다. 아울러 정기 협의체 운영을 통해 정책 결정의 신속성과 실행력을 높이기로 했다.

김성범 해양수산부 차관은 "해양수도 조성을 위해서는 공공기관 이전이 조속히 이뤄져야 하며, 관련 지원 방안도 서둘러야 한다"며 "부산시와 긴밀히 공조해 신속하고 체계적으로 추진하겠다"고 말했다.

박형준 시장은 "해양수산 공공기관의 부산 이전을 통해 정책과 산업, 연구와 현장이 유기적으로 연결되는 진정한 해양 클러스터를 완성할 수 있을 것"이라며 "조기 이전을 차질 없이 추진해 올해를 부산이 글로벌 해양 허브도시로 도약하는 원년으로 만들겠다"고 했다.

ndh4000@newspim.com