사천시, 공공임대형 지식산업센터 건립사업 실시설계 착수보고회

친환경·맞춤형 공간 배치 논의

우주항공 스타트업 생태계 구축



[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 9일 '사천시 공공임대형 지식산업센터 건립사업' 기본설계 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

9일 열린 사천시 공공임대형 지식산업센터 건립사업 기본설계 착수보고회[사진=사천시]2026.03.09

이번 보고회에서는 ▲입주기업 특성을 고려한 업무·제조·연구 공간의 효율적 배치 ▲공용회의실·라운지 등 소통 중심의 지원시설 계획 ▲친환경·에너지 절감형 설계 적용 방안 등이 공유됐다.

기능성과 상징성을 모두 갖춘 산업지원 플랫폼 구축 방안에 대해서도 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

이번 사업은 우주항공기업 및 스타트업 입주 공간을 조성해 뉴 스페이스(New Space) 시대에 대응하고, 중소기업의 집적화와 기술 협업을 통한 고부가가치 산업 기반을 강화하기 위해 추진되고 있다.

공공임대형 지식산업센터는 사천시 용현면 통양리 533-4번지 일원에 지하 1층~지상 5층, 연면적 9289.48㎡, 대지면적 6991.7㎡ 규모로 건립될 예정이다.

총사업비 약 300억 원을 투입해 2027년 4월 착공, 2029년 3월 준공을 목표로 하고 있다.

시 관계자는 "이번 지식산업센터는 단순한 건축물이 아니라, 사천의 미래 산업 지도를 다시 그리는 전략 거점"이라며, "우주항공 기업과 스타트업이 한 공간에서 연구·제조·협업을 이어가는 구조를 통해 기술 혁신과 일자리 창출이 선순환하는 산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com