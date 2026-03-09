거창군, 청렴한 공직문화 정착·종합청렴도 제고 본격 행보

제1회 청렴도 향상 대책 보고회

부패 취약요인 점검·실천 방안 논의

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 청렴한 공직문화 정착과 종합청렴도 제고를 위한 본격 행보에 나섰다.

구인모 경남 거창군수(오른쪽 네 번째)가 9일 군청에서 청렴한 공직사회 조성과 종합청렴도 향상을 위해 2026년 제1회 청렴도 향상 대책 보고회를 주재하고 있다.[사진=거창군] 2026.03.09

군은 9일 구인모 군수 주재로 간부 공무원이 참석한 가운데 '2026년 제1회 청렴도 향상 대책 보고회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 보고회에서는 2026년 반부패·청렴 추진계획을 공유하고, 지난해 종합청렴도 평가 결과를 토대로 부패 취약요인을 점검했다. 취약 분야 개선을 위한 부서별 실천 방안과 책임·관리 체계를 강화하는 방안도 집중 논의됐다.

청렴 교육 강화와 내부 소통 확대를 통해 공정하고 투명한 행정문화를 확산하는 구체적 방안도 제시됐다.

구 군수는 "청렴은 군민 신뢰 행정을 위한 기본 가치"라며 "부서별 취약 요인을 지속 점검·개선해 신뢰받는 청렴 행정을 실현하겠다"고 말했다.

군은 청렴 동아리 '청(淸)아림' 운영과 찾아가는 'CleanTeam' 활동을 핵심 과제로 삼고, 비위행위 감찰 강화 등 청렴도 향상을 위한 다각적 시책을 이어갈 계획이다.

