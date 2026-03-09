강기정 광주시장 "30조 대기업 투자펀드 조성…일자리 창출"

"평균 연봉 '5000만원' 시대 열겠다"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 30조원 규모의 대기업 투자 펀드를 조성하고 평균 연봉 5000만원 시대를 열겠다는 청사진을 제시했다.

강 시장은 9일 청사 기자실에서 언론브리핑을 열고 정부의 행정통합 재정지원금(20조원) 중 3조원을 활용해 30조원 규모의 대기업 투자 펀드를 조성하겠다고 발표했다.

언론 브리핑을 하는 강기정 광주시장. [사진=박진형 기자]

해당 펀드는 전남광주통합특별시 특별법에 따라 대기업 투자 공사를 설립해 체계적으로 운영하겠다는 구상이다.

주로 반도체, AI 에너지 분야의 글로벌 기업 유치와 농산어촌 인프라 구축 등에 투자하는 재원으로 활용할 계획이다.

강 시장은 이재명 정부의 국민성장 펀드와 자신이 공약한 '5000억원 혁신 펀드'의 사례를 들며 "투자 펀드는 일자리를 만들어내는 지속 가능성 성장 본부가 될 것"이라고 기대했다.

특히 "펀드가 투자한 기업은 성과와 연동해 재투자 기회를 크게 열어주고, 발생한 수익 일부는 지역 발전 의무 배당으로 지역에 재투자되는 선순환 구조를 만들겠다"고 설명했다.

또한 "20조원의 재정 인센티브에서 7조원은 소상공인 경쟁력 강화를 위해 투입하겠다"며 "지역 화폐 발행, 소상공인 특례보증, 경쟁력 강화 직접 지원 사업 등을 펼치겠다"고 말했다.

아울러 "대기업과 중소기업의 임금 격차를 줄이는 데 과감한 투자를 하겠다"며 평균 연봉 '5000만원 시대'를 실현하겠다고 다짐했다.

전남광주특별시장 예비후보 등록 시기에 대해서는 "예비경선 이후 본경선이 시작되는 시점에 예비후보 등록과 함께 시장직 직무를 정지하고 선거에 임할 계획"이라고 밝혔다.

