최광익후보 "군인 가족교육은 국가책임"…접경 7개 시·군 맞춤형 교육복지 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 최광익 강원교육감 예비후보가 30일 군인 가족 특화 교육공약을 발표했다.
- 전방 7개 시군에 교육지원센터를 구축하고 온라인 플랫폼으로 전입학 대행한다.
- 바우처 지급과 돌봄 네트워크로 군 자녀 교육 책임을 강화한다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도교육감 선거 예비후보인 최광익 후보는 30일 강원도교육청 브리핑룸에서 군 접경지역 군인 가족을 겨냥한 특화 교육공약을 발표하며 "국가를 지키는 군인 자녀의 교육은 국가가 책임져야 한다"고 밝혔다.
최 후보는 이날 "강원도에 군 복무하는 것 자체가 아이들에게 가장 큰 교육의 특권이 되도록 만들겠다"며 전국 최고 수준의 '군인가족 맞춤형 교육복지 생태계' 구축을 핵심 비전으로 제시했다.
최 후보는 우선 화천·양구·인제·철원·고성·춘천·동해 등 전방 7개 시·군에 '군인가족 교육지원센터'를 단계적으로 구축하겠다고 약속했다. 그는 대규모 건물 신축보다 통합 온라인 플랫폼을 먼저 구축해 전·입학 서류 절차를 교육청이 직접 대행하고 1년 차 2개소 시범 운영 뒤 3년 차에 7개 시·군 전체로 확대하겠다고 설명했다.
센터의 핵심 기능으로는 전·입학 하이패스와 디지털 이력제, 학습 결손 제로화, 정서·진로 멘토링 '버디 시스템'을 제시했다. 잦은 전학으로 인한 행정 부담을 줄이고 국어·영어·수학 등 주요 과목의 1대1 보충학습과 전문 상담교사·또래 친구 매칭을 통해 적응 스트레스를 줄이겠다는 구상이다.
최 후보는 격오지 관사 거주 군인 가족의 통학과 돌봄 문제 해결을 위해 '민·군·관 협력 통학·돌봄 네트워크'도 공약했다. 지자체와 협약을 맺어 민간 학생과 군인 자녀가 함께 이용하는 공용 스쿨버스를 설계하고 관사 내 별도 건물 신축 대신 인근 지역아동센터와 학교 돌봄교실의 야간 운영을 확대 지원하겠다는 방침이다.
이와 함께 전학 이후에도 기존 교사와 학습 연속성을 유지할 수 있는 '이음 온택트 과외', 긴급 상황 시 활용 가능한 '안심 에듀-케어 택시' 쿠폰 지원도 내걸었다. 최 후보는 취임 즉시 군·지자체·교육청 3자 협의체를 꾸려 1년 차 2개 노선 시범 운행, 2~3년 차 24시간 돌봄 네트워크 완성을 추진하겠다고 밝혔다.
세 번째 공약으로는 군인 가족 배우자와 전역 군인을 위한 '경력개발 및 상생 채용 프로젝트'를 제시했다. 최 후보는 늘봄학교와 방과후 강사 채용 시 군인 가족에게 우선 면접 기회를 부여하고 아동보호 자격을 이수한 전역 군인을 학교보안관으로 우선 채용해 학교 안전망을 강화하겠다고 밝혔다.
그는 과거 선거철마다 제시됐던 단순 가산점 방식이 위헌 논란으로 무산된 점을 거론하며 평등권 침해 소지가 있는 방식 대신 '우선 면접권' 부여로 법적 리스크를 줄이겠다고 강조했다. 또 경력단절 배우자를 위한 재취업 교육과 창업 컨설팅 무상 지원, 관사 내 유휴공간을 활용한 원격근무 거점 조성 구상도 함께 내놨다.
최 후보는 마지막으로 강원도 공통 핵심 공약인 '10+10=20 교육 바우처 프로젝트'를 군인 가족에게 적용하겠다고 밝혔다. 그는 강원도 내 군인 가족의 초등학교 4학년부터 중학교 3학년 학생에게 소득과 무관하게 1인당 매월 20만 원의 교육 바우처를 지급하고, 교육청 10만 원·지자체 10만 원의 1대1 매칭 방식으로 재원을 마련하겠다고 설명했다.
이 바우처는 예체능 학원비와 도서 구입, 교과 보충, 진로 탐색 등에 활용하도록 해 군인 가족의 사교육비 부담을 덜고 교육 기회 형평성을 높이겠다는 취지다.
최 후보는 "부모는 나라를 지키고, 자녀의 미래는 강원교육이 책임져야 한다"며 "군인 가족의 교육 방패가 되겠다"고 말했다.
최광익 후보는 실행 로드맵으로 2026년 하반기 3자 전담 TF 발족과 통합 플랫폼 구축, 2027년 바우처 지급 및 온택트 과외 전면 시행, 2028년 전방 7개 시·군 교육지원센터와 24시간 돌봄망 완성을 제시했다. 필요 재원은 교육청 가용 재원 우선 배정과 지자체 매칭, 국비 확보를 통해 안정적으로 마련하겠다고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com