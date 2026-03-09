전체기사 최신뉴스 GAM
中国两会：从外长妙喻，读懂中国外交的国际表达

纽斯频通讯社首尔3月9日电 3月8日，在十四届全国人大四次会议记者会上，中共中央政治局委员、外交部长王毅用一场超80分钟的记者会，回答了中外记者提出的21个问题。

近一个半小时的问答信息量很大，但更令人印象深刻的，是王毅面对密集提问频频以妙喻释义。寥寥数语，往往让复杂议题变得清晰，也为世界打开了更好读懂中国外交的窗口。

3月8日，十四届全国人大四次会议举行记者会。中共中央政治局委员、外交部长王毅回答中外记者提问。【图片=中新社记者 翟羽佳 摄】

在国际热点问题上，比喻往往比抽象概念更具穿透力。

当前伊朗局势持续紧张，国际社会对地区安全走向高度关注。在阐述中国立场时，王毅一句话直指关键："拳头硬不等于道理硬，世界不能退回丛林法则。"简洁直白，却意味深长。它不仅回应了有关武力与规则的争议，也传递出中国的一贯主张，国际秩序应以规则为基础，而不是以蛮力为尺度。

再看中国与周边的关系。近年来，周边环境错综复杂，各方对中国立场和作用更加关注。对此，王毅用两个意象作答：中国始终是"地区安全的稳定锚""发展繁荣的发动机"。一个指向定力，一个代表动力，言简意赅表明中国在区域合作中的角色定位。

欧洲同样是重要伙伴。近年来，一些保护主义声音在欧洲抬头。对此，王毅用了一个颇具画面感的比喻：乐见欧洲的朋友们走出保护主义的"小阁楼"，来到中国市场的"健身房"。一句比喻，道出中欧经贸关系。阁楼狭小封闭，健身房可强筋壮骨。与其筑墙设垒，不如在开放竞争中提升实力。

比喻之所以有效，还在于它能传递温度。

3月8日，十四届全国人大四次会议举行记者会。中共中央政治局委员、外交部长王毅回答中外记者提问。【图片=中新社记者 田雨昊 摄】

"十五五"规划是中国发展的新蓝图，也是中国与世界合作共赢的新愿景。说起未来外交工作，王毅形容为"推进器""快车道""新窗口"。三个意象叠加，勾勒出中国外交服务高质量发展的现实图景：既要为开放提速，也要为合作铺路。

而在谈到领事保护时，王毅的一句话尤为动人："你面前的世界乱象丛生，你身后的祖国稳如泰山。"没有复杂表述，却直抵人心。外交不仅是国家关系的协调，也是对每一位海外中国公民的守护。

回看这场记者会，不难发现一个特点：在复杂国际议题面前，中国外交越来越善于用生动语言解释自身立场。比喻不仅是修辞装饰，更是一种沟通方式。它让抽象的理念更易理解，也让中国的政策逻辑更易被看见。

通过形象的表达，中国外交正在用更容易被听懂的方式与世界对话。在一个充满不确定性的世界里，清晰表达本身就是一种力量。（完）

（稿件由中国新闻社提供）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

