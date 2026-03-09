[AI 사건 리포트] 인천 고교 교실 폭행 영상 수사

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 9일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
인천 고교 교실 폭행 영상 수사
인천 한 고등학교에서 남학생이 교실에서 또래 동급생을 폭행하는 영상이 SNS에 유포되자 인천 연수경찰서가 폭행 혐의로 가해 학생을 조사하기로 하고 수사에 착수했습니다.
연쇄 '보복대행' 사건 집중수사
경기남부경찰청은 관내에서 발생한 4건의 '보복대행' 사건을 통합해 형사기동대가 상선을 추적하는 집중수사에 나서기로 했으며, 실행 범인들은 모두 검거했으나 지시한 주범을 쫓고 있다고 밝혔습니다.
서산 금속 제련업체 50대 외국인 사망 사고 수사
충남 서산의 한 금속 제련업체에서 50대 외국인 근로자가 심정지 상태로 구조된 뒤 숨지자 경찰과 고용노동당국이 산업재해 여부와 안전관리 실태를 포함해 사고 경위를 조사하고 있습니다.
창원 만취 뺑소니 40대 검거
경남 창원에서 술에 취해 차량을 몰다 주차된 승용차를 들이받고 차량을 버린 채 도주한 40대 남성이 경찰에 긴급체포됐으며, 경찰은 면허취소 수치의 음주 상태를 확인하고 구속 수사를 진행하고 있습니다.
통영 남녀 흉기 피습·가해자 투신 사망 사건 수사
경남 통영에서 30대 남성이 20·30대 남녀를 흉기로 찌른 뒤 달아나다 투신해 숨지는 사건이 발생하자 경찰이 피해자 상태와 범행 동기, 경위 등을 규명하기 위해 수사에 나섰습니다.
젊은 여성 미행 뒤 오피스텔 강도 사건
경기 하남시에서 한 30대 남성이 밤늦게 귀가하는 젊은 여성을 미행해 오피스텔에 침입한 뒤 흉기를 보여주며 금품을 빼앗은 사건이 발생하자 경찰이 폐쇄회로TV 분석 등으로 추적해 수 시간 만에 피의자를 검거하고 강도 혐의로 구속영장을 신청했습니다.
대전 서구 15층 아파트 화재
3월 9일 새벽 대전 서구 갈마동 15층 아파트 9층에서 불이 나 입주민 38명이 스스로 대피하고 8명이 119 구조대에 의해 구조됐으며, 소방당국이 장비 20여 대와 인력을 투입해 약 20여 분 만에 화재를 진압했습니다.
