[AI 사건 리포트] 인천 고교 교실 폭행 영상 수사

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 9일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

인천 고교 교실 폭행 영상 수사

인천 한 고등학교에서 남학생이 교실에서 또래 동급생을 폭행하는 영상이 SNS에 유포되자 인천 연수경찰서가 폭행 혐의로 가해 학생을 조사하기로 하고 수사에 착수했습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

연쇄 '보복대행' 사건 집중수사

경기남부경찰청은 관내에서 발생한 4건의 '보복대행' 사건을 통합해 형사기동대가 상선을 추적하는 집중수사에 나서기로 했으며, 실행 범인들은 모두 검거했으나 지시한 주범을 쫓고 있다고 밝혔습니다.​

서산 금속 제련업체 50대 외국인 사망 사고 수사

충남 서산의 한 금속 제련업체에서 50대 외국인 근로자가 심정지 상태로 구조된 뒤 숨지자 경찰과 고용노동당국이 산업재해 여부와 안전관리 실태를 포함해 사고 경위를 조사하고 있습니다.​

창원 만취 뺑소니 40대 검거

경남 창원에서 술에 취해 차량을 몰다 주차된 승용차를 들이받고 차량을 버린 채 도주한 40대 남성이 경찰에 긴급체포됐으며, 경찰은 면허취소 수치의 음주 상태를 확인하고 구속 수사를 진행하고 있습니다.​

통영 남녀 흉기 피습·가해자 투신 사망 사건 수사

경남 통영에서 30대 남성이 20·30대 남녀를 흉기로 찌른 뒤 달아나다 투신해 숨지는 사건이 발생하자 경찰이 피해자 상태와 범행 동기, 경위 등을 규명하기 위해 수사에 나섰습니다.​

젊은 여성 미행 뒤 오피스텔 강도 사건

경기 하남시에서 한 30대 남성이 밤늦게 귀가하는 젊은 여성을 미행해 오피스텔에 침입한 뒤 흉기를 보여주며 금품을 빼앗은 사건이 발생하자 경찰이 폐쇄회로TV 분석 등으로 추적해 수 시간 만에 피의자를 검거하고 강도 혐의로 구속영장을 신청했습니다.​

대전 서구 15층 아파트 화재

3월 9일 새벽 대전 서구 갈마동 15층 아파트 9층에서 불이 나 입주민 38명이 스스로 대피하고 8명이 119 구조대에 의해 구조됐으며, 소방당국이 장비 20여 대와 인력을 투입해 약 20여 분 만에 화재를 진압했습니다.

