충북도의회 건의안 '정부 수용'…국립소방병원 개원 안정화 청신호

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도의회가 국립소방병원의 안정적 개원과 의료인력 확보를 정부에 건의한 결과 국무조정실과 소방청이 이를 '수용'하며 중앙정부의 정책 과정에 실질적으로 반영되는 성과를 거뒀다.

도의회는 지난해 11월 26일 제430회 정례회 제2차 본회의에서 '국립소방병원 개원 철저 및 의료인력 확보를 위한 국가 주도의 대책 마련 건의안'을 의결해 정부에 이송했다. 이어 같은 달 28일에는 대한민국시도의회의장협의회를 통해 동일 안건을 재차 중앙정부에 공식 전달했다.

이에 국무조정실은 국립소방병원이 원활히 기능할 수 있도록 의료진 확보와 생활 인프라 개선 등에 관계 부처와 적극 협력하겠다는 입장을 밝혔다. 소방청 또한 의료인력의 안정적 근무 환경 조성을 위해 충북도 및 관계 부처와 협의해 정주여건 개선 방안을 지속 발굴·추진하기로 했다.

소방청은 아울러 서울대병원과 정례 협의체를 운영해 병원 운영상 애로사항을 상시 점검하고 필요 시 범정부 협의체 구성을 제안하는 등 적극적 대응에 나서겠다고 했다.

국립소방병원은 소방공무원의 특수직무로 인한 질병 치료와 재활, 직업병 연구를 전담하기 위해 2022년 착공한 국가 공공의료기관으로, 중부권 의료취약 해소와 국가균형발전의 핵심 사업으로 꼽힌다.

오는 6월 정식 개원을 앞두고 의사·간호인력 확보와 정주여건 미비 등의 현실적인 문제로 안정적 운영 기반이 시급하다는 지적이 이어졌다. 이에 도의회는 건의안을 통해 ▲의료진 확보 대책 마련▲의료인력 유입을 위한 정주여건 및 생활 인프라 개선▲정부 차원의 예산·제도적 지원 강화▲관계기관 협의체 구성 등을 강력히 요구했다.

이양섭 의장은 "중앙정부의 수용 회신은 지방의회의 정책 건의가 중앙정책 결정 과정에 반영된 의미 있는 성과"라며 "국립소방병원이 안정적으로 개원해 소방공무원의 건강권을 지키고 중부권 공공의료의 중심거점으로 자리잡을 수 있도록 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.

