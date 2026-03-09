베이비몬스터, '위 고 업' 뮤직비디오 2억뷰 돌파

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 베이비몬스터가 유튜브에서 또 하나의 기록을 추가하며 막강한 글로벌 영향력을 증명했다.

9일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 2집 타이틀곡 '위 고 업' 뮤직비디오는 이날 오후 2시 1분께 유튜브 조회수 2억회를 넘어섰다. 지난해 10월 10일 공개된 지 150일 만이다.

[사진=YG엔터테인먼트]

'위 고 업' 뮤직비디오는 한 편의 SF 영화와 같은 압도적인 영상미와 연출로 호평받았다. 곡의 강렬한 무드를 극대화한 스토리라인과 눈을 즐겁게 하는 화려한 액션 신, 각각의 캐릭터에 완벽하게 녹아든 멤버들의 소화력 등이 좋은 반응을 이끌어낸 바 있다.

실제 이 영상은 공개와 동시에 폭발적인 호응을 얻으며 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'과 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐었다. 또한 2025년에 발표된 K팝 뮤직비디오 중 가장 빠른 속도로 유튜브 조회수 1억 회를 넘어서는 등 글로벌 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다.

이로써 베이비몬스터는 2억뷰 이상 영상을 총 7편 보유하게 됐다. '위 고 업' 뮤직비디오뿐 아니라 익스클루시브 퍼포먼스 비디오 또한 역대급 스케일과 완성도로 꾸준한 관심을 받으며 2억뷰를 향해 달려가고 있는 만큼 앞으로의 추이도 주목된다.

베이비몬스터는 오는 5월 미니 앨범을 발표한다. 타이틀곡은 '춤 (CHOOM)'이며, 앞서 양현석 총괄 프로듀서가 "이제껏 선보인 적 없는 새로운 앨범이 될 것"이라고 예고한 터라 글로벌 팬들의 기대감이 커지고 있다. 또한 6월부터는 남미, 유럽, 오세아니아까지 이어지는 보다 큰 규모의 두 번째 월드 투어를 개최할 예정이다.

