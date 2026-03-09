홍커뮤니케이션즈, iF 디자인 어워드 본상 수상

'KOREA' 잡지로 국제 디자인상 수상

한국 문화와 예술의 세련된 표현

글로벌 프로젝트 경쟁력 강화

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 디자인·콘텐츠 전문기업 ㈜홍커뮤니케이션즈가 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 'iF 디자인 어워드 2026(International Forum Design Awards 2026)'에서 본상을 수상했다고 9일 밝혔다.

이번 수상작은 문화체육관광부가 발행하는 영문 월간잡지 'KOREA'의 디자인 및 콘텐츠 제작 프로젝트다. 시상식인 'iF 디자인 어워드 나이트'는 오는 4월 27일 독일 베를린에서 열릴 예정이다.

홍커뮤니케이션즈가 제작한 'KOREA' 월간잡지 표지 [사진=홍커뮤니케이션즈] 2026.03.09 biggerthanseoul@newspim.com

1953년 독일에서 시작된 iF 디자인 어워드는 독일의 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award), 미국의 IDEA(International Design Excellence Awards)와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 권위 있는 국제 공모전이다.

올해에는 전 세계 68개국에서 약 1만여 점의 작품이 출품됐으며, 129명의 국제 전문가 심사위원단이 디자인 차별성, 시각적 완성도, 혁신성, 사회적 영향력 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정했다.

수상작인 영문 잡지 'KOREA'는 한국의 문화와 예술을 전 세계에 알리기 위해 제작됐다. 한국 문화를 깊이 있게 조명하면서도 세련된 디자인과 전략적 콘텐츠 기획을 통해 대한민국 브랜드 가치를 효과적으로 전달한 점에서 높은 평가를 받았다.

정부 간행물을 단순한 정보 전달 매체가 아닌 국가 브랜딩 플랫폼으로 재정의한 점, 전통과 현대가 조화를 이루는 감각적 시각 언어를 구현한 점, 다양한 글로벌 독자를 포용하는 접근성 중심의 커뮤니케이션 전략, 전문가 콘텐츠와 다채널 배포를 통한 국제적 확산 전략이 주요 강점으로 평가됐다.

홍커뮤니케이션즈는 정부기관, 정부출연연구기관, 대기업 등에서 매거진 및 사보 제작, 웹진, 브로슈어 및 디지털 콘텐츠 개발, 연사편찬 등 다양한 분야에서 전략적 디자인 솔루션을 제공해 온 전문 디자인 기업이다.

박상호 홍커뮤니케이션즈 대표는 "한국의 전통과 K-컬처의 무한한 가능성을 세련된 글, 사진, 영상, 디지털 확장 등 감각적인 언어로 재해석해 표현한 점이 국제 심사위원단의 공감을 얻은 것 같다"며 "이번 수상을 계기로 공공 커뮤니케이션 디자인뿐 아니라 글로벌 브랜드 프로젝트에서도 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

