렛츠런파크 부산경남, 무료 승마 스냅샷 참가자 모집

예비부부 대상 온라인 사연 공모
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 오는 20일까지 말과 특별한 순간을 기록하는 무료 승마 스냅샷 프로그램 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.
이번 프로그램은 렛츠런파크 부산경남의 말과 승마 인프라를 활용해 예비부부와 가족이 말과의 교감을 사진으로 남기도록 기획됐다. 도심 접근성이 강점인 이곳은 제주 목장 등 이색 장소 선호 추세에 맞춰 로맨틱한 촬영 환경을 제공한다.
말띠 가족이나 올해 결혼 준비 예비부부에게 적합한 기록 장소로 꼽힌다. 촬영은 말과의 자연스러운 호흡을 중시한다. 선정자는 말 끌기·타기·제어 기본 교육을 받고 헬멧·보호장비를 착용해 안전하게 진행한다.
콘셉트는 개화기 복장·꾸러기 등 참여자 취향에 맞추며 개인 사진작가 섭외도 가능하다. 큰 말 외 미니어처 포니도 있어 아이들도 부담 없이 촬영할 수 있다. 지난 2024년 시작해 총 20쌍이 참여했으며 올해 3회째 운영 노하우로 말과 사람 모두 편안한 환경을 강조한다.
대상은 부산·경남 거주 예비·신혼부부와 가족이며 온라인 사연 공모로 5쌍 내외 선정한다. 촬영은 4~11월 사이 이뤄진다.
