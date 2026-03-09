렛츠런파크 부산경남, 무료 승마 스냅샷 참가자 모집

말과 교감 중시, 개인 맞춤 촬영

예비부부 대상 온라인 사연 공모

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 오는 20일까지 말과 특별한 순간을 기록하는 무료 승마 스냅샷 프로그램 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

말과 함께하는 무료 승마 스냅샷 참여자 모집 안내문[사진=한국마사회 렛츠런파크 부산경남] 2026.03.09

이번 프로그램은 렛츠런파크 부산경남의 말과 승마 인프라를 활용해 예비부부와 가족이 말과의 교감을 사진으로 남기도록 기획됐다. 도심 접근성이 강점인 이곳은 제주 목장 등 이색 장소 선호 추세에 맞춰 로맨틱한 촬영 환경을 제공한다.

말띠 가족이나 올해 결혼 준비 예비부부에게 적합한 기록 장소로 꼽힌다. 촬영은 말과의 자연스러운 호흡을 중시한다. 선정자는 말 끌기·타기·제어 기본 교육을 받고 헬멧·보호장비를 착용해 안전하게 진행한다.

콘셉트는 개화기 복장·꾸러기 등 참여자 취향에 맞추며 개인 사진작가 섭외도 가능하다. 큰 말 외 미니어처 포니도 있어 아이들도 부담 없이 촬영할 수 있다. 지난 2024년 시작해 총 20쌍이 참여했으며 올해 3회째 운영 노하우로 말과 사람 모두 편안한 환경을 강조한다.

대상은 부산·경남 거주 예비·신혼부부와 가족이며 온라인 사연 공모로 5쌍 내외 선정한다. 촬영은 4~11월 사이 이뤄진다.

news2349@newspim.com