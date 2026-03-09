조국혁신당 입지자들 "민주당 독점, '거수기 광주시의회' 전락"

중대선거구·연동형 비례·결선투표 도입 요구

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 조국혁신당 광주시당 소속 6·3 지방선거 출마 예정자들은 더불어민주당을 정조준하며 "정치 다양성을 보장하는 선거제도 개혁에 나서야 한다"고 9일 촉구했다.

이들은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "민주당은 즉각 정치특위를 가동하고 선거제 개혁을 완수해야 한다"며 "정치 다양성을 보장하고 지역 정치 대전환을 이뤄내야 한다"고 주문했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 조국혁신당 소속 6·3 지방선거 출마 예정자들이 9일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 더불어민주당을 향해 정치 개혁을 촉구하고 있다. (왼쪽부터) 박철웅·김훈중·윤성미·선동주·노윤섭·김옥수·강대호 광역 및 기초의원 예비후보. 2026.03.09 bless4ya@newspim.com

이날 기자회견에는 선동주 조국혁신당 광주시의원 예비후보와 박철웅·김훈중·윤성미·노윤섭·김옥수·강대호 기초의원 예비후보 등 7명이 참석했다.

이들은 "광주는 정치 개혁의 열망이 가장 뜨거운 곳이다"며 "그러나 낡은 선거 제도에 가로막혀 풀뿌리 민주주의는 오히려 후퇴하고 있다"고 진단했다. 이어 "전국 최저 투표율, 무투표 당선 속출, 민주당 90% 독점의 '거수기 의회' 이것이 지금 민주주의 성지 광주의 아픈 자화상이다"고 지적했다.

그러면서 "조국혁신당과 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 개혁진보 4당 지도부가 정치 개혁을 위해 손을 맞잡았다"며 "이 연대의 물결에 민주당만 예외로 남아 있다"고 설명했다. 특히 "거대해진 통합시 행정 권력을 제대로 감시하고 견제하기 위해서는 일당 독점이 아닌 다양한 정당과 전문성이 공존하는 통합시의회가 반드시 필요하다"고 말했다.

끝으로 "민주당은 분명 개혁의 동반자이지만 정치 개혁 앞에서는 여전히 미온적이다"며 "선거제 개혁 완수를 위해서는 3월이 마지막 기회이다"고 재차 강조했다.

이들은 정치적 다양성 확보 방안으로 ▲중대선거구제▲연동형 비례대표제▲비례대표 정수 30% 이상 확대▲광역·기초단체장 결선투표제 등을 도입해야 한다고 제시했다.

