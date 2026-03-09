전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
사회 사건·사고

노란봉투법 시행 D-1…노사 '교섭권·현장 혼란' 놓고 충돌

노동계 "교섭창구 단일화 폐지해야"
경영계 "모호한 개념 많아…보완 입법 필요해"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 =  노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정) 시행을 하루 앞두고 노동계와 경영계가 불만을 표출하고 있다. 노동계와 경영계 모두 법 조항의 한계를 지적하며 우려를 나타냈다.

9일 뉴스핌 취재를 종합하면 노동계는 이번 노란봉투법이 실제 산업 현장에서 실효성 있게 작동할지 의문을 제기했다. 법이 개정되긴 했지만, 사각지대가 여전히 남아 있어 온전한 권리 보장에 한계가 있다는 지적이다. 

[AI일러스트=나병주 기자]

◆ 노동계 "'노란봉투법' 취지 무색…소수 노조 밀려난다"

이지현 한국노동조합총연맹 대변인은 "교섭창구 단일화 절차로 인해 하청·간접고용 노동자의 교섭권이 충분히 보장됐다고 보기 어렵다"고 짚었다.

실제로 고용노동부가 지난달 27일 배포한 '원·하청 상생 교섭절차 매뉴얼'에 따르면 원·하청 노조를 분리해 각각 교섭할 수 있는 길은 열렸지만 복수의 하청 노조들 사이에서는 여전히 '교섭창구 단일화' 절차를 거쳐야 한다.

노동계는 바로 이 지점을 문제 삼고 있다. 하나의 원청을 상대로 여러 하청 노조가 교섭을 요구할 경우 조합원 수가 적은 영세·소수 노조는 단일화 과정에서 밀려나 교섭 테이블에 앉아보지도 못한 채 배제될 수 있기 때문이다. 원청과 직접 마주 앉아 하청 노동자의 실질적인 처우를 개선하겠다는 노란봉투법의 취지가 '교섭창구 단일화'에 가로막혀 훼손되고 있다는 비판이 나오는 이유다.

여기에 노사 간 이견과 교섭 요구가 빗발치며 노동위원회에 관련 사건이 쏠릴 경우 심의가 지연되어 법의 실효성이 떨어질 것이라는 우려도 제기된다.

전호일 민주노총 대변인은 "제도가 처음 시행되는 만큼 현장에서 다양한 사례와 노조의 청구가 쏟아지면서 심의가 지연될 수 있다"며 "노조법 취지에 부합하도록 노동위원회가 법정 기한을 지켜 신속하게 처리해주길 바란다"고 말했다.

◆ 경영계 "불명확한 기준에 현장 혼란…무분별한 파업 우려"

반면, 경영계는 이번 개정안이 산업 현장에 혼란을 불러올 것이라며 맞서고 있다. 고용노동부가 가이드라인을 내놨지만 이를 무시한 막무가내식 교섭 요구와 파업이 쏟아질 것이란 우려다.

한국경영자총협회(경총) 관계자는 "일부 노동계는 (원청의) 사용자성 인정 여부와 무관하게 무조건 교섭부터 요구하려 한다"며 "아직 법 시행 전임에도 하청 노조가 원청 교섭을 요구하며 사업장을 점거하는 등 불법적인 실력 행사를 통해 회사를 압박하는 사태가 벌어지고 있다"고 꼬집었다.

실제로 전국금속노동조합 경남지부 거제통영고성조선하청지회와 웰리브지회는 지난달 25일부터 원청교섭을 촉구하며 한화오션 거제조선소 내 선각 삼거리에 천막을 설치하고 농성을 이어가고 있다.

경영계는 개정안의 모호한 기준이 오히려 노사 갈등과 법적 분쟁을 부추기고 있다고 지적한다. 산업 현장의 혼란을 막기 위해서는 결국 국회 차원의 보완 입법이 시급하다는 입장이다.

한 재계 관계자는 "사용자성 확대, 노동쟁의 대상 확대 등을 주 내용으로 하는 개정안은 여전히 개념이 모호한 부분이 많아 노사 간의 자율적 해결보다 법정 공방과 갈등을 초래할 가능성이 높다"며 "안정적인 노사관계를 위해 근본적인 보완 입법이 이루어져야 한다"고 전했다.

lahbj11@newspim.com

모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

