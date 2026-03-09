전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

[데스크 칼럼] 사법개혁 3법 이후, 책임의 사법으로 가는 문턱에서

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 사법개혁 3법(법왜곡죄 신설·재판소원 도입·대법관 증원)이 여당 주도로 국회를 통과해 공포·시행 절차를 남겨두고 있다. 사법부 책임성을 강화하고 권리구제 통로를 넓힌다는 명분과 달리, 충분한 공론화 없이 밀어붙였다는 비판과 법원 안팎의 불안도 크다. 헌법과 법률에만 구속되는 독립 기관인 법원이 정치의 속도전에 끌려들어간 것 아니냐는 우려 속에서, 사법부는 새 제도 안에서 독립을 지키면서도 국민 신뢰에 더 가까이 가야 하는 과제를 떠안게 됐다.

김기락 사회부장

법왜곡죄는 판·검사가 악의적이거나 중대한 과실로 법을 왜곡한 경우 형사책임을 묻는 규정으로, 권한에 따른 책임을 요구하는 국민 정서와 맞닿아 있다. 그러나 판결 불만이 형사 고소로 번지는 사태를 막기 위해서는 고의·중과실의 범위를 엄격히 제한하고 적용 기준을 투명하게 운영해야 한다. 사법부가 스스로 명확한 기준을 세워야 '위축의 사법'이 아니라 '책임의 사법'이 될 수 있다.

재판소원은 법원에서 재판이 확정된 뒤에도 헌법에 어긋난 부분이 있으면 다시 판단을 구할 수 있게 하자는 논의에서 출발했다. 국민 입장에서는 "내 사건이 여기서 정말 끝인가"라는 물음에 마지막으로 답을 구해보는 제도로, 억울함을 호소할 창구가 하나 더 열리는 셈이다. 다만 모든 갈등이 헌법 문제로 포장돼 헌법재판소로 몰리고, 재판이 정치 싸움처럼 비치는 상황을 피하기 위해 재판소원의 범위와 남용 방지 기준을 어디에 두느냐가 관건이 될 것이다.

대법관 증원은 현행 14명인 대법관을 공포 2년 뒤인 2028년부터 3년간 매년 4명씩 늘려 26명으로 확대하겠다는 것이다. 사건은 넘쳐나는데 대법원은 수많은 상고 사건을 소화하느라 법리 통일과 기준 제시에 충분한 역량을 쓰지 못했다는 비판이 반복돼 왔다. 이런 맥락에서 증원으로 통해 부담을 나누겠다는 점은 분명한 의미가 있다. 하지만 인원 확대만으로는 판결의 질 개선이 어렵다. 상고허가제 도입과 중요 사건에 대한 집중 심리, 상고심 사건 유형별 분담 등 그동안 대법원과 사법부 내부에서 논의돼 온 상고제도 개선 방안과 결합될 때에야, "수만 늘었다"가 아니라 "판결이 달라졌다"는 평가를 기대할 수 있을 것이다.

이번 개혁을 관통하는 키워드는 '책임'과 '설명'이다. 사법부는 헌법과 법률에만 구속되는 독립 기관임을 강조해 왔지만, 국민 눈에는 견제 장치가 충분히 보이지 않아 법원이 때로 거리감 있는 권력처럼 비쳐온 것도 사실이다. 난해한 법률용어와 판례 중심 판결문, 결과 위주로만 전달되는 재판 절차는 보통의 국민에게 법원을 '멀고 어려운 곳'으로 만들어 왔다.

이번 사법개혁 3법 역시 신뢰 회복이라는 흐름 속에서, 책임과 설명 가능성을 제도 안에 어떻게 녹여낼지라는 과제를 함께 안고 있다.​ 무엇보다 사법개혁 3법의 향방은 결국 사법부 스스로의 변화 의지에 달려 있다. 제도의 틀은 국회가 만들었지만, 그 안을 채우는 것은 재판 실무와 법관의 태도다.

이재명 대통령도 사법·공직사회 개혁을 둘러싼 갈등을 의식한 듯 9일 "개혁은 외과시술적 교정이 유용할 때가 많다"며, 문제 인사에 엄정하게 책임을 묻되 무관한 다수의 의욕이 꺾이지 않도록 해야 한다고 강조했다. "썩은 일부의 문제로 조직 전체를 매도해선 안 된다"는 메시지는 오늘도 묵묵히 최선을 다하고 있는 대다수의 법관을 어떻게 지켜낼지라는 과제와 맞닿아 있다. 자신의 형사사건 경험을 언급하며 "사법 부정은 법원 전체가 아니라 일부"라고 한 발언도 같은 맥락으로 읽힌다. 

이제 공은 사법부와 입법·행정부 모두에 넘어갔다. 사법부는 독립을 지키되 국민 앞에 더 낮은 자세로 설명해야 하고, 국회와 정부는 입법 이후 나타날 문제를 점검·보완해야 한다. 개혁은 제정이 아니라 시행에서 완성된다. 사법개혁의 목적은 사법부를 흔드는 데 있지 않고, 국민 신뢰를 되찾는 토대를 쌓는 데 있다. 이번 사법개혁 3법이 사법부를 겨냥한 또 다른 정치 갈등의 장치가 아니라, '책임의 사법'으로 가는 첫 계기가 되길 바란다. 

peoplekim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동