창녕군, 각종 평가대비 추진계획 보고회…전략적 대응

3개 시책 목표 설정과 보완 논의



[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군은 9일 군정회의실에서 중앙부처와 경남도 등 상급 기관 평가에 전략적으로 대응하기 위한 '2026년도 각종 평가대비 종합추진계획 보고회'를 개최했다고 밝혔다.

성낙인 경남 창녕군수(가운데)가 9일 군정회의실에서 2026년도 각종 평가대비 종합추진계획 보고회를 주재하고 있다.[사진=창녕군] 2026.03.09

군은 이날 보고회에서 올해 수상 목표로 잡은 73개 주요 시책의 평가 기준과 항목을 점검하고 지난해 평가 결과를 토대로 미흡한 부분을 보완하는 한편 강점을 키우는 성과 향상 방안을 중점 논의했다.

성낙인 군수는 "지난해 어려운 여건 속에서도 70개의 기관 표창을 이끌어 창녕 행정의 역량을 입증해 준 직원들의 노고에 감사한다"며 "올해도 73건 목표를 달성해 군정에 대한 신뢰를 높이고 군 위상을 대내외에 널리 알릴 수 있도록 모든 행정력을 모아 달라"고 당부했다.

군은 지난해 국민권익위원회 공공기관 청렴도 평가 1등급, 행정안전부 2025년 상반기 지방재정 집행 평가 최우수 기관, 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가 가등급 등에서 호평을 받아 군정 역대 최다인 70개 기관 표창과 15억 원의 재정 인센티브를 확보한 바 있다.

