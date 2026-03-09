박형준 부산시장 "부산의 승리가 대한민국의 승리"…3선 도전 공식화

"이번 선거 권력 독점 바로잡을 기회"

"질적으로 도약한 부산 완성하는 의미"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 "부산의 승리가 곧 대한민국의 균형을 세우는 승리"라고 3선 도전을 공식화했다

박 시장은 9일 부산시청 광장에서 취재진과 인터뷰에서 "부산이 대한민국의 보수 세력 재건과 국가 균형 발전의 핵심 역할을 해야 한다"며 이같이 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 9일 오후 1시30분 부산시청 광장에서 3선 도전과 관련해 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.03.09

그는 "이번 선거는 권력 독점으로 흐르는 정치를 바로잡을 분수령"이라며 "부산이 보수의 마지막 보루로서 국가 발전의 방향을 되살리는 데 중심이 될 것"이라고 강조했다.

경선 국면에 들어선 데 대해 박 시장은 "국민의힘과 부산 보수의 비전과 역량을 보여줄 좋은 기회"라며 "서로 페어플레이로 시민이 미래 청사진을 명확히 볼 수 있도록 하겠다"고 했다.

3선 출마에 따른 향후 비전과 관련해 "부산은 지난 5년간 글로벌 허브 도시로 가는 올바른 궤도에 올라섰다"며 "임기를 마칠 즈음이면 해양수도 비전이 완성되고, 시민 삶의 질도 한층 높아질 것"이라고 전망했다.

중앙당 내 분열에 대해서는 "그간 내부 갈등이 국민 실망을 키워왔다"며 "이제는 분열의 언어가 아닌 통합의 언어로 선거에 임해야 한다"고 지적했다. 이어 "보수 대통합과 외연 확장이 이뤄져야 선거에서 승리할 수 있다"고 덧붙였다.

최근 일부 여론조사에서 나타난 당내 결집력 지적에는 "후보 확정 이후에는 지지층이 충분히 결집할 것"이라며 "좋은 승부를 기대한다"고 답했다.

박 시장은 "3선 도전은 단순한 임기 마무리가 아니라 질적으로 도약한 부산을 완성하는 의미"라고 강조하며 인터뷰를 마무리했다.

