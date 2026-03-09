정해용 전 대구시 경제부시장, 동구청장 출마 선언

동구 대혁신 11대 프로젝트로 확실한 변화 이끌 것

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=정해용 전 대구시 경제부시장이 오는 지방선거를 앞두고 동구청장 출마를 공식 선언했다.

정 예비후보는 9일 국민의힘 대구시당에서 기자간담회를 열고 "동구의 대혁신과 주민이 체감하는 가시적 변화를 이끌 '제대로 일할 사람'이 절실히 필요한 시점"이라며 "실력 있는 정해용이 최고의 적임자로 '준비된 실력'으로 혁신적 변화를 꼭 만들어 내겠다"고 밝혔다.

정 예비후보는 중앙당 사무처 근무, 대구시의원(동구, 5·6대), 대구시 경제부시장, 국민의힘 혁신위원 등의 다양한 경력을 쌓아온 경력을 토대로 "지방과 중앙을 아우르는 폭넓은 정치·행정 경험이 동구 혁신의 밑거름이 될 것"이라고 강조했다. 정 예비후보는 이날 기자간담회를 통해 동구의 새로운 도약을 이끌 '동구 대혁신 11대 프로젝트' 추진계획을 발표했다.

정해용 전 대구시 경제부시장이 동구청장 출마를 선언하고 간담회를 열었다.[사진=정해용 사무실] 2026.03.09 yrk525@newspim.com

이 가운데 ▲팔공산 케이블카와 구름다리 재추진▲추억의 동촌 구름다리 복원과 인피니티풀‧음악분수를 랜드마크로 완성하여 팔공산과 금호강을 잇는 관광 벨트 완성▲폐점 홈플러스를 실내스포츠, 문화시설, 창업 공간 등 복합공간으로 활용하겠다는 구상은 벌써 많은 관심과 주목을 받고 있다.

특히 폐점 대형 매장활용 공약은 동구 주민이 꼭 필요하거나 동구 대혁신 프로젝트 등 동구 현안을 위해 필요한 공간을 신속하게 확보하여 사업 추진에 동력을 얻고 주변 상권 활성화에도 기여하겠다는 구상은 묘안이 될 것으로 보인다.

또 ▲동대구 일대를 지역 성장거점으로 육성하기 위한 '동대구 역세권 새로고침 프로젝트'▲3호선 혁신도시 연장 원안대로 추진▲파크골프장과 축구장 등 생활체육시설 확대▲지역 내와 인접 지역과의 연결로 시너지 효과 제고▲안심공업단지 정비▲골목경제·전통시장·서민경제 활성화▲현장 구청장실 운영 등을 통한 구민과 소통하는 행정 구현 약속도 구체성과 실행력을 잘 갖춘 공약이라는 평가를 받는다.

정 예비후보는 '경제･행정 전문가'로서 약속을 반드시 실천하여 "동구에 사는 것이 자부심이 될 수 있도록 새로운 변화를 만들어가겠다"고 포부를 밝혔다.

