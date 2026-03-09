전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.09 (월)
사회 일반

[르포] '기름 먹고 달리는 사람들'의 고백…하루 200원 오르는 유가의 공포

기사입력 :

최종수정 :

"우·러 전쟁 때 연료비 200만원 더 나왔다"
"단기 위기면 인내...장기화되면 힘들 듯"
전기트럭 타격無, 잦은 충전 불편은 존재

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = "가격 오른 기름은 국내 들어오기도 전에 하루 만에 200원씩 올려버리고 내릴 때는 20원씩 찔끔찔끔이겠죠. 미친 것 같다는 말밖에 안 나와요." (고물상 운영 0.5톤 픽업트럭 운전사 한모 씨) 

9일 오전, 서울 서초구 양재동 화물터미널. 새벽부터 트럭들이 부지런히 드나드는 도로엔 매캐한 매연 냄새와 함께 경적 소리가 이어졌다. 커피 한 잔을 손에 든 기사들이 좁은 틈새에 차를 세워 짐을 내리고, 잠시 담배를 피우며 서로의 근황을 나눴다. 그들 대화의 단골 주제는 단연 '기름값'이었다.

30대 화물 기사 한모 씨는 자신의 0.5톤 픽업트럭 곁에서 깊은 한숨을 내쉬었다. 고물상을 운영하며 출퇴근 겸 물건 운송을 함께 하는 그는 요즘 주유할 때마다 마음이 무겁다. 그의 얼굴엔 피로가 묻어 있었다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 9일 오전 서울 서초구 양재화물터미널 주차장에 대형 트럭들이 주차돼 있는 모습. 2026.03.09 calebcao@newspim.com

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제 유가가 1배럴당 100달러를 돌파하고 브렌트유 기준으로 한 달 새 50% 이상 급등한 여파가 국내 화물 현장으로 그대로 번지는 모습이다. 서울 평균 휘발유 가격이 1리터당 1900원을 넘기고 경유는 1900원대 중반까지 치솟으면서 '기름 먹고 뛰는' 화물업 종사자들의 삶은 한층 더 궁지로 몰렸다.

◆ "우·러 전쟁 때 연료비 600만→800만원"

양재터미널 인근 도로변에 주차해 둔 0.5톤 픽업트럭 옆에서 만난 30대 한씨는 가볍게 웃어 보이려 했지만 표정은 금세 굳었다. 고물상을 운영하는 한씨는 출퇴근 겸 화물 운송을 함께 하는 이 차량으로 하루 왕복 90㎞를 달린다.

"이 차는 450km마다 60리터를 넣어야 해요. 예전처럼 휘발유가 1600원대였으면 1년에 주유비가 600만원 정도 나왔거든요. 우크라이나 전쟁 터졌을 때 기름값이 1800~1900원까지 뛰었고 그 해는 800만원이 나왔어요. 지금 분위기를 보면 그때 수준을 훌쩍 넘을 것 같아요."

국제 유가는 이란 전쟁 이후 100달러를 돌파해 110달러 선까지 치솟았고, 최근 한 달 새 50% 이상 뛰었다는 분석이 나온다. 국내 주유소 가격도 이틀 만에 100원 넘게 오르면서, 기사들은 "주유비 계산하는 게 더 무섭다"고 입을 모았다.

화물터미널 한켠에서 잠시 짐을 내리고 담배를 피우던 30대 중반 임모 씨는 1톤 경유 트럭을 모는 기사다. 시내 배송 위주라 하루 50㎞ 정도 달리지만, 연료비는 이미 체감될 만큼 불어났다고 했다.

"기름은 일주일에 한 번, 길면 2주에 한 번 채우는데, 한 번 채울 때마다 예전보다 1만5000원은 더 내는 것 같아요. 휘발유보다 경유가 더 오르는 느낌이라 심적 부담이 큽니다."

실제 국내 주유소에서는 경유 가격이 휘발유를 앞지르는 '역전 현상'까지 나타났다. 서울 평균 휘발유 가격이 1리터당 1900원 안팎인데, 경유는 1910원 선까지 올랐다. 

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 9일 오전 서울 서초구 양재화물터미널에 소형 트럭들이 주차를 하고 있다. 2026.03.09 calebcao@newspim.com

임씨는 "전쟁이 장기화될 것 같다"면서 "단기적 부담이면 인내하고 버틸 수 있겠지만 장기화되면 생활이 많이 팍팍해 질 것 같다"고 한숨을 쉬었다. 

그러면서 "장거리 운전하는 분들은 하루에 수백 ㎞를 달리는데, 저보다 훨씬 타격이 클 것"이라며 "전쟁이 금방 끝날 것 같지도 않아 걱정"이라고 했다.

◆ "전기차, 기름값 영향 없지만 잦은 충전 불편"

김모 씨(50대)는 기름 값에 의한 타격이 없냐고 묻는 기자의 질문에 자신과는 상관없다고 답했다. 지난해 디젤 대신 전기로 달리는 전기 트럭을 선택한 그는 "기름값 기사 나오는 걸 보면 남 일 같으면서도, 전기료 올라간다는 말 나오면 바로 내 일"이라고 했다.

"물류센터에서 배송지까지는 5㎞라 하루에 두 번 정도 왔다 갔다 합니다. 차가 전기차라 지금은 기름값이 아무리 올라가도 큰 타격은 없어요. 대신 2~3일에 한 번씩 충전하러 가야 하는 게 너무 불편합니다. 예전에 디젤 트럭 몰 때는 한 달에 두 번 주유하면 됐거든요. 전기차는 너무 자주 충전해야 해요."

김씨는 "다들 먹고 살기 힘든데, 전쟁이 빨리 끝나서 유가도, 전기료도 같이 안정됐으면 좋겠다"고 말했다.

calebcao@newspim.com

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

