李在明要求紧急应对中东危机 考虑实施油价上限制

纽斯频通讯社首尔3月9日电 韩国总统李在明9日就中东动荡局势作重要指示称："鉴于能源供应及家庭经济不安形势严峻，需采取相应的紧急对策。希望与战略合作国家协作，迅速发掘绕过霍尔木兹海峡的替代供应渠道。"

资料图：韩国总统李在明。【图片=青瓦台提供】

李在明还表示，"对于近期过度上涨的石油产品价格，应考虑引入并果断实施价格上限制。考虑到能源价格上涨带来的物价负担将首先且最大程度地转嫁至民生，须制定细致且有效的对策。"

李在明当天在总统府青瓦台召开中东局势相关紧急经济检查会议时作出上述表示。李在明强调："随着中东地区危机加剧，国内外经济环境的不确定性大幅扩大。鉴于未来走向难以预断，政府应考虑到最坏状况，未雨绸缪地制定应对方案。"

李在明特别指出："危机即是机遇，各国都在面临相同困难，关键在于如何准备、如何应对。对于炼油公司、加油站囤积、哄抬物价等违法行为，需彻底查处。一旦违反，必将得到严惩。"

李在明表示："韩国经济对全球贸易和中东能源进口依赖度较高，因此将面临较大压力。有关部门要积极应对金融市场和外汇市场波动，必要时应扩大规模达100万亿韩元的市场稳定计划，提前准备政府和央行层面的追加措施。"

李在明还要求外中东局势长期化做准备。他表示："中东地区危机若长期化，可能对实体经济产生较大冲击。各部门应通过全方位手段，进行彻底、周密准备。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社