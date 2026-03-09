전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.09 (월)
산업 ICT

구글 인앱 결제 수수료 인하…엔씨·넷마블·컴투스 웃는다

구글, 인앱결제 수수료 최대 30%→20%로 인하
모바일 매출 비중 높은 게임사 수익성 개선 기대

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 구글이 자사 앱 마켓 '구글플레이'의 수수료를 낮추기로 결정하면서 국내 게임 업계 수익성 개선 기대감이 커졌다. 특히 모바일 게임과 해외 매출 비중이 높은 기업들의 직접적인 수혜가 예상된다. 

9일 관련 업계에 따르면 구글은 4일(현지시각) 자사 앱마켓인 구글 플레이의 인앱 결제(앱 내 결제)수수료를 기존 최대 30% 수준에서 20%로 낮추기로 했다. 구글의 새 수수료 정책은 올해 6월30일까지 미국·영국·유럽, 9월30일까지 호주, 12월31일까지 한국·일본 순으로 단계적으로 적용된다. 내년 9월30일까지는 전 세계에 순차 도입될 예정이다.

구글이 자사 앱 마켓 '구글플레이'의 수수료를 낮추기로 결정하면서 국내 게임 업계 수익성 개선 기대감이 커졌다. [사진=로이터 뉴스핌]

국내 게임 업계에서 앱마켓 수수료는 대표적인 비용 부담 요인으로 지목돼 왔다. 모바일 게임은 대부분 인앱결제를 기반으로 매출이 발생하는 구조인 만큼 모바일 게임을 주력으로 해 온 국내 게임사들은 그동안 30%에 달하는 인앱결제 수수료를 부담해 왔다.

특히 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등 모바일 매출 비중이 높은 국내 게임사들은 비용 구조 개선이 기대되고 있다. 수백억 원대의 비용 절감 효과가 예상된다.

넷마블은 전체 매출에서 모바일 게임 비중이 높은 기업이다. 넷마블은 모바일 매출 비중이 90%를 상회하고 인앱결제 비중도 약 80%에 달한다.

넷마블의 북미와 유럽 등 서구권 매출 비중은 지난해 4분기 전체의 절반을 넘어섰는데, 올해부터 구글 수수료가 낮아지면 해외 매출과 수익성이 개선될 것으로 예상된다.

엔씨소프트의 경우 지난 4분기만 해도 해당 회사의 모바일 게임 매출 비중은 총 매출 대비 44%에 달한다.

구글의 수수료 인하 결정에 대해서 엔씨 측은 "플랫폼 수수료율 인하에 따라 이익률 개선이 예상되나, 이미 도입한 자체 결제 효과 등을 고려했을 때 외부 인식보다는 제한적일 것으로 보인다"라고 설명했다. 

컴투스의 모바일 게임 매출 비중은 지난해 기준 63.5%다. 카카오게임즈의 모바일 게임 매출 비중은 지난해 3분기 기준 77% 정도에 달한다.  

위메이드의 지난해 누적 모바일 게임 매출 비중은 74%에 달한다. 

위메이드 관계자는 "신규 앱 설치 건에 15~20% 수수료를, 기존 설치된 앱에 20~25% 수수료를 적용받으면 기존 수수료 대비 절감한 수수료가 매출액으로 인식되는 효과가 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

이어 "내부적으로도 이번 정책 변화로 인한 실적 개선 기대감이 있다"라며 "타 플랫폼도 수수료 인하에 동참한다면 게임 업계의 전반적인 매출 창출력이 높아질 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

데브시스터즈는 2025년 3분기 기준 모바일 매출 비중은 95%에 달한다. 

데브시스터즈 관계자는 "수수료 인하가 올 12월부터 진행되는 만큼 실질적인 효과는 2027년부터 체감될 것으로 예상하고 있다"라고 설명했다.

더블유게임즈의 2025년 3분기 기준 모바일 매출 비중은 62.5%에 달한다.

더블유게임즈는 앱마켓 수수료 정책 완화가 이어질 경우 모바일 사업의 수익성 측면에서 추가적인 긍정적 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 향후에도 다양한 결제 채널 확대를 통해 플랫폼 비용 구조를 지속적으로 효율화해 나갈 계획이다.

더블유게임즈 관계자는 "미국 매출 비중이 높은 만큼 구글의 앱마켓 정책 변화가 모바일 사업 환경에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보고 있다"라며 "특히 제3자 결제 도입 확대와 주요 모바일 플랫폼에서의 수수료 정책 변화는 전반적인 비용 구조 측면에서 의미 있는 개선 요인으로 작용할 수 있다"라고 설명했다.

업계에서는 수수료율 인하에 대해 환영하는 분위기다. 이번 정책 변화가 모바일 게임 중심 사업 구조를 가진 국내 게임사들에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다. 수수료가 비용 구조에서 차지하는 비중이 큰 만큼 인하 폭이 실제 매출에 반영될 경우 영업이익 개선으로 이어질 가능성이 있다는 분석이다.

업계 관계자는 "인앱 결제 수수료 인하는 게임사들에게 긍정적인 변화로 수익성 개선 효과를 기대하고 있다"라며 "글로벌 시장에서 성과를 내고 있는 게임 기업들에게 이번 앱마켓 수수료 인하는 실적 측면에서 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대가 된다"고 밝혔다.

증권사들도 앱마켓 수수료 인하에 따른 게임사들의 수혜를 전망하고 있다.

최승호 다올투자증권 연구원은 "이번 정책으로 게임사들의 2027년 평균 영업이익은 0~20%, 영업이익률은 0~3%p 개선될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

임희석 미래에셋증권 연구원은 "앱 수수료 인하가 게임사들의 즉각적인 수익성 개선이 이어질 것으로 보인다"라며 "앱 수수료 인하는 퍼블리셔와 개발사 모두에게 큰 수혜로 이어져 지난해 실적을 기준으로 모바일 수수료율을 17%로 가정하면 국내 주요 게임사들의 영업이익률은 평균 7%p 상승하게 된다. 특히 모바일 비중이 높은 게임사의 개선 폭이 높다"라고 밝혔다.

yuniya@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

