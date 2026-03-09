파로스아이바이오, '바이오 차이나 2026' 참가…IR 피칭 기업 선정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = AI 기반 신약 개발 전문기업 파로스아이바이오는 오는 3월 12일부터 14일까지 중국 장쑤성 쑤저우에서 열리는 '바이오 차이나(BIO CHINA) 2026'에 참가해 글로벌 제약바이오 기업을 대상으로 IR 발표를 진행한다고 9일 밝혔다.
파로스아이바이오는 이번 행사에서 급성 골수성 백혈병 치료제 '라스모티닙(Lasmotinib)'과 난치성 고형암 치료제 'PHI-501'의 개발 성과를 중심으로 중국을 비롯한 글로벌 빅파마를 대상으로 기술이전 및 공동 연구개발 등 전략적 파트너십 기회를 모색할 계획이다.
파로스아이바이오가 참가하는 바이오 차이나는 올해 11회를 맞는 중국 최대 규모의 바이오 산업 컨퍼런스로, 매년 전 세계 40여 개국에서 3만 명 이상의 업계 관계자가 참가한다. 파로스아이바이오는 한국보건산업진흥원, 한국제약바이오협회, 코트라가 공동 지원하는 'BioBD 로드쇼 IR 피칭' 프로그램의 발표 기업으로 선정돼 자사의 파이프라인과 AI 신약개발 기술력을 소개한다.
중국 바이오 시장은 약 473조 규모의 세계 2위 의약품 시장으로, 임상·연구 인프라 확충과 국가 주도의 중장기적 지원을 바탕으로 바이오 산업의 핵심 시장으로 부상하고 있다. 최근에는 신약 임상시험 등록과 글로벌 제약사 간 기술이전·라이선스 계약이 증가하며 혁신 신약 개발 경쟁이 본격화되고 있다.
이에 파로스아이바이오는 현지 제약사를 포함한 글로벌 빅파마들과 1:1 파트너링을 추진해 중국 시장 내 네트워크를 확대하고, AI 신약개발 기반의 글로벌 사업 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
기업 IR 발표는 김규태 파로스아이바이오 호주법인 대표가 나서 라스모티닙과 PHI-501의 글로벌 시장 확장 가능성을 중심으로 설명할 예정이다. 이외에도 차세대 메닌 저해제 PHI-601의 개발 현황과 독자적으로 구축한 AI 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse®)'의 강점과 활용 사례도 조명한다.
김규태 파로스아이바이오 호주법인 대표는 "바이오 차이나는 글로벌 바이오 산업 관계자들이 한자리에 모이는 핵심 비즈니스의 장"이라며 "이번 행사를 통해 주요 파이프라인이 가진 임상적 가치와 시장성을 공유하고, 글로벌 상업화를 위한 협력 가능성을 적극 논의할 것"이라고 전했다.
한편, 파로스아이바이오는 AI 신약개발 플랫폼 '케미버스'를 활용해 희귀·난치성 질환 치료제를 개발하는 기업으로, 2023년 7월 코스닥 시장에 상장했다.
