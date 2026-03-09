韩政府召集四大炼油商负责人 要求稳定市场油价

纽斯频通讯社首尔3月9日电 美国、以色列对伊朗采取军事行动导致中东局势动荡，国际油价飙升。在此情况下，韩国政府要求炼油行业为稳定市场油价发挥积极作用。

图为9日上午，韩国产业通商部长官金正官主持召开中东局势应对本部会议并发表讲话。【图片=纽斯频通讯社】

由于外界指出炼油企业或借中东局势牟取暴利，因此政府开始采取"压制措施"。分析认为，政府此举是在实施"油价上限"措施前对炼油行业发出的"最后通牒"。

据产业通商部9日消息，产业通商部长官金正官当天上午在首尔中区大韩商工会议所召开"中东局势应对本部会议"，讨论油价稳定方案。SK能源、GS加德士、S-Oil、现代Oilbank四大炼油公司及韩国石油公社、韩国石油协会代表被紧急召集参会。

这是金正官前一天结束访美行程回国后的首个官方活动，从中可窥见政府对油价暴涨的重视程度。

金正官指出："通常情况下，国内油价与国际油价存在约两周的时间差，但近日油价在数日内急剧上涨。国民认为油价'涨得快，降得慢'。"

金正官要求炼油行业发挥积极作用，称"希望业界制定透明、公平的油价，避免近期因中东局势导致的国际油价上涨负担单方面、过度地转嫁给消费者。对于借国际油价上涨之机，行妨碍民生物价稳定之实的行为，政府将严正应对。"

政府的这一强硬回应被解读为在实施"油价上限"措施前，敦促炼油行业自行整改所发出的"最后通牒"。产业部已于本月5日下午3时起发布资源安全危机预警"关注"等级，决定提前、系统地应对中东局势变化。

具体措施包括，全力确保紧急情况下的替代进口来源、引进海外产量等供应量，同时制定分阶段储备油释放计划。政府计划加强实施跨部门联合检查及特别策划检查，以防借国际油价上涨之机，出现串通、销售假冒伪劣燃油、缺斤少两等违法行为。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社