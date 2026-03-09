中东战云笼罩 韩美按计划启动"自由护盾"联合军演

纽斯频通讯社首尔3月9日电 在美国与伊朗发生武力冲突导致中东局势急剧动荡的情况下，韩国和美国9日启动上半年大规模联合军演"自由护盾"（FS，Freedom Shield）。韩美军方表示，此次演习按既定计划进行，尽管驻韩美军部分力量出现可能被调往中东的迹象，但半岛防御态势不会受到影响。

图为2025年8月27日韩美举行例行联合演习"乙支自由盾牌演习"。【图片=纽斯频通讯社】

韩国联合参谋本部与韩美联合司令部9日宣布，当天起至19日实施定期联合演习"自由护盾"。该演习以假设韩半岛战区级危机及战争情景为背景进行。

演习主要采取指挥所演习（CPX）模式，通过计算机模拟训练作战执行程序以及战时作战指挥权移交所需的联合指挥与控制能力，属防御性演习。

演习期间，韩美还将同时实施从连级到旅级规模的22项野外机动训练（FTX）。这一规模较尹锡悦政府去年进行的相同演习减少一半以上，其余野外训练将分散在全年进行。

近期随着美国、以色列与伊朗之间的武力冲突升级，出现驻韩美军部分力量可能被调往中东战线的迹象。分析认为，部署在韩国的8套"爱国者（Patriot）"防空系统中，可能2至3套以轮换方式被部署到伊朗战线。

综合媒体报道，最近部署在京畿道平泽和全罗北道群山等地的"爱国者"系统已集中到乌山美国空军基地，同时两架用于运输这些装备的C-5和C-17大型运输机也已抵达乌山并完成部署准备。

不过，韩国国防部和驻韩美军以"作战安全"为由，拒绝确认具体装备是否移动，以及是否调派增强型陆军战术导弹系统（ATACMS）等武器。

随着演习启动，一向对韩美联合军演反应敏感的朝鲜动向成为重要变量。朝鲜长期将韩美联合军演视为"敌对政策的象征"，并在演习期间通过发射短程弹道导弹（SRBM）、600毫米超大型火箭炮及远程炮兵射击等方式进行武力示威。

不过，有观点认为，此次朝鲜可能会避免试射洲际弹道导弹（ICBM）等挑衅。因为目前美国正集中力量应对伊朗问题，中国也因担忧伊朗原油供应受阻而密切关注中东局势。（完）

