부산시, 인구활력 정책 아이디어 공모전…저출생·청년 유출 해법 모색

수상작 정책 반영 인구 활력화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 저출생, 청년 유출, 고령화 등 인구 변화에 대응하고 시민의 창의적 정책 제안을 시정에 반영하기 위해 '2026 부산 인구활력 정책 아이디어 공모전'을 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 공모전은 시민이 직접 참여해 지역 특성에 맞는 인구정책을 함께 발굴하는 시민참여형 공모로 정책 공감대 형성과 실효성 있는 아이디어 도출을 목표로 한다. 시는 우수 제안을 검토해 향후 인구정책에 반영할 계획이다.
공모 분야는 ▲포용적 생애주기 성장 지원▲매력적 정주·생활환경 조성▲초광역 혁신성장 기반 확충 등 세 가지다. 심사는 서면심사와 발표심사를 거쳐 총 8건의 수상작을 선정하며 6월 중 시 누리집을 통해 발표한다.
시상 규모는 최우수상 1점(200만 원), 우수상 2점(각 100만 원), 장려상 5점(각 20만 원)이다. 수상작은 정책 반영 가능성과 실행력, 창의성 등을 종합평가하며, 오는 7월 '제15회 인구의 날' 기념행사에서 시상한다.
공모전 접수는 9일부터 4월 17일까지다. 부산 인구정책에 관심 있는 누구나 개인 또는 기관 자격으로 참여할 수 있으며 시 누리집 고시·공고란에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.
시는 이번 공모전이 시민이 체감하는 인구문제 해결 아이디어를 정책으로 연결하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 시민의 적극적인 참여를 통해 인구 활력 도시를 위한 정책 기반을 강화한다는 방침이다.
박형준 시장은 "이번 공모전이 저출생과 고령화, 청년 인구 유출 등 인구 변화에 대응하는 해법을 시민과 함께 모색하는 소통의 장이 되길 바란다"며 "시민과 단체의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.
