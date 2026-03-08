SK온, CTP 배터리 패키지 공개..."모듈 없애고 냉각 더했다"

액침냉각 결합…전기차·ESS 적용 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK온이 셀투팩(CTP) 배터리 기술과 액침 냉각 기술을 결합한 통합 패키지 전략을 공개했다.
SK온은 오는 11일부터 사흘간 열리는 인터배터리 2026에서 다양한 통합 패키지 설루션을 선보인다고 8일 밝혔다. 기존 셀·모듈 중심 공급에서 팩 단위 제품으로 포트폴리오를 넓히겠다는 전략이다.
전시 주제는 '차세대 에너지 시대를 열다(Unlock the Next Energy)'다. 부스는 리딩 테크, 코어 테크, 퓨처 테크 등 세 구역으로 구성했다.
핵심 기술은 코어 테크 존에 집중 배치했다. 파우치 CTP, 파우치 통합 각형 팩, 대면적 냉각기술 CTP 등 CTP 패키지 3종을 공개했다. 셀·모듈·팩 구조인 CMP 패키지도 함께 전시했다.
파우치 CTP는 모듈을 제거한 구조다. 셀과 팩을 직접 결합했다. 에너지 밀도는 높이고 제조 원가는 낮췄다. 열전이 차단 기술도 적용했다. 일부 셀 이상 발생 시 확산을 억제한다.
상업 생산 목표 시점은 2027년이다. 지난해 팩 단위 제품 검증을 마쳤다. 올해 글로벌 완성차 업체 대상 파일럿 라인을 구축할 계획이다.
파우치 통합 각형 팩도 공개했다. 알루미늄 각형 케이스 안에 파우치 셀을 직접 넣는 구조다. 모듈을 제거해 부품과 공정을 줄였다. 외부 충격 대응력도 높였다.
파우치 셀 설계 유연성도 유지했다. 다양한 셀·팩 구조 설계가 가능하다. 고객 맞춤형 개발 대응력이 높다. 상업 생산 목표는 2028년이다.
대면적 냉각기술 CTP도 선보였다. 셀 배열 면 전체에 알루미늄 냉각 플레이트를 결합했다. 단열재 사용량을 줄였다. 열관리 효율을 높였다.
기존 방식 대비 냉각 성능은 최대 3배 향상됐다. 지난해 모듈 단위 검증을 마쳤다. 2028년 상업 생산을 추진한다.
퓨처 테크 존에서는 액침 냉각 기술을 공개했다. SK엔무브와 공동 개발 중인 기술이다. 액침 냉각은 절연성 플루이드를 팩 내부에 순환시키는 방식이다.
배터리 온도를 일정하게 유지해 셀 안정성을 높이고, 극저온과 고온 환경에서도 성능과 수명을 안정적으로 유지할 수 있다. 열관리 효율도 높다.
업계는 액침 냉각 기술 수요가 확대될 것으로 본다. 전기차와 ESS 외 데이터센터, 선박, 도심항공모빌리티 등 적용 가능성이 거론된다.
SK온 관계자는 "이번 전시에서 처음으로 SK온만의 CTP 통합 패키지 설루션을 선보인다"며 "SK온은 SK엔무브와 액침냉각 등 기술 시너지 창출을 바탕으로 배터리 제품 포트폴리오를 확장하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com