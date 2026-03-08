[내일날씨] 아침 영하권 추위…강원·경북 동해안 비 또는 눈

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 월요일인 9일은 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지며 다소 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다.
8일 기상청에 따르면 이날 중부지방은 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.
경기 북동부에는 오전 한때 비나 눈이 내리겠고 강원도에는 오전부터 밤사이 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠다. 경북 동해안 역시 밤부터 비나 눈이 예상된다.
수도권과 충청권 일부 지역에서는 늦은 새벽부터 오후 사이 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳도 있겠다.
예상 강수량은 경기 북동부 1㎜ 미만, 강원 내륙 1㎜ 안팎이며 강원 산지·동해안과 경북 동해안, 울릉도·독도는 5㎜ 미만으로 전망된다.
예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지는 1~5㎝ 수준이다.
미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청권에서 '나쁨' 수준을 보이겠고 그 밖의 지역은 대체로 '보통' 수준이 예상된다. 다만 호남권은 낮 동안, 영남권과 제주권은 오후부터 '나쁨' 수준을 보일 가능성이 있다.
아침 최저기온은 -4~2도, 낮 최고기온은 6~12도로 예보됐다.
주요 지역 아침 기온은 ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 2도 ▲대전 -2도 ▲대구 0도 ▲전주 -2도 ▲광주 -1도 ▲부산 2도 ▲제주 4도다.
낮 기온은 ▲서울 7도 ▲인천 7도 ▲춘천 8도 ▲강릉 8도 ▲대전 8도 ▲대구 10도 ▲전주 9도 ▲광주 9도 ▲부산 12도 ▲제주 9도로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 먼바다 파고는 동해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.5m, 남해 0.5~2.0m 수준으로 전망된다.
rkgml925@newspim.com