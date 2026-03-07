[WBC] '몸값 2조' 미국, '아마추어' 브라질에 쑥스러운 대승

8회까지 8-5로 예상밖 고전... 9회 빅이닝 만들어 15-5 승리

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 역대 최고 전력이라는 평가를 받던 미국 야구 대표팀이 브라질을 상대로 예상과 달리 답답한 경기 끝에 대승을 거뒀다. 마크 데로사 감독이 이끄는 미국은 7일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드 B조 경기에서 브라질을 15-5로 꺾었다.

이날 미국의 선발 라인업 몸값만 보면 어마어마했다. 바비 위트 주니어(7년 1억 4878만 달러)-브라이스 하퍼(13년 3억 3000만 달러)-애런 저지(9년 3억 6000만 달러)-카일 슈와버(5년 1억 5000만 달러)-알렉스 브레그먼(5년 1억 4000만 달러)-칼 랄리(6년 1억 500만 달러)-로만 앤서니(9년 1억 3046만 달러)-바이런 벅스턴(7년 1억 달러)-브라이스 투랑(1년 415만 달러) 등으로 총 14억 6839만 달러(약 2조 1761억 원)다. 미국 일러스트레이티드(SI)는 "미국 대표팀은 정말 탄탄하다. 그들이 WBC에 보낸 역대 명단 중 최고다. 올해 압도적인 우승 후보"라며 대회 전 WBC 파워랭킹 1위로 미국을 꼽았다. 반면 브라질은 로스터에 현역 메이저리거도 한 명 없는 사실상 아마추어 팀이었다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=미국의 애런 저지(왼쪽)가 7일(한국시간) WBC B조 1라운드 1차 브라질전 1회초 투런포를 때리고 지명타자 카일 슈와버와 기뻐하고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

스코어만 보면 대승이지만 내용은 예상과 달랐다. 미국은 1회 초 바비 위트 주니어의 내야 안타에 이은 애런 저지의 좌중월 2점포로 기세 좋게 출발했다. 곧바로 1회 말 브라질 선두타자 루카스 라미레즈에게 우중월 솔로포를 허용하며 2-1로 쫓겼다. 브라질 마운드를 흔든 건 5회였다. 미국은 5회 초 1사 후 연속 볼넷으로 만루를 만들고, 바이런 벅스턴의 몸에 맞는 공으로 1점을 얻은 뒤 브라이스 투랑이 좌측 담장을 맞히는 싹쓸이 3타점 2루타를 날려 7-1로 달아났다. 7회 말에는 브라질이 마이클 와카를 상대로 3점을 추격하며 7-4까지 따라붙었고, 8회에도 두 팀이 1점씩 주고받으며 8-5로 마지막 이닝을 맞았다.

승부가 완전히 기운 건 9회였다. 브라질 불펜이 무너지자 미국 타선이 뒤늦게 폭발했다. 선두타자 투랑이 중전 안타와 도루로 포문을 연 뒤, 앞선 4타석에서 침묵했던 브라이스 하퍼가 우전 적시타로 타점을 올렸다. 이후 브라질 투수진이 연속 볼넷을 남발하면서 9회에만 안타 3개와 볼넷 5개를 허용했고 미국은 한 이닝 7득점을 추가해 15-5로 점수 차를 벌렸다.

선발 로건 웹은 4이닝 1안타(1홈런) 무사사구 6탈삼진 1실점으로 제 역할을 해줬지만 타선은 8회까지 7안타 8득점에 그치며 기대만큼 폭발하지 못했다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=미국 선발 로건 웹이 7일(한국시간) WBC B조 1라운드 1차 브라질전 1회말 루카스 라미레즈에게 우중월 솔로포를 허용한 뒤 씁쓸한 표정을 짓고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

미국 타선은 결과적으로는 '슈퍼스타 군단' 스탯을 채웠다. 저지는 선제 결승 홈런을 포함해 4타수 1안타(1홈런) 2타점에 2볼넷, 카일 슈와버는 4타수 2안타 2볼넷, 투랑은 6타수 3안타 4타점, 로만 앤서니는 4타수 2안타 2타점 2볼넷을 기록했다. 알렉스 브레그먼과 칼 랄리는 안타는 없었지만 볼넷만 7개를 합작하며 출루로 기여했다. 반면 브라질은 18세 투수 조셉 콘트레라스가 최고 시속 97.8마일(약 157㎞) 강속구를 뿌리며 2회 1사 만루에서 저지에게 병살타를 이끌어내는 등 인상을 남겼지만 이후 불펜이 대거 사사구(19개)를 내주며 무너졌다.

B조 다른 경기에서는 멕시코가 영국을 8-2로 이겼다. 멕시코는 1-1로 맞선 8회 초 조너선 아란다가 좌측 스탠드를 넘기는 3점 홈런을 터뜨려 승부를 뒤집었다. 9회 초에는 알렉 토머스의 2타점 중전 적시타, 조이 오르티스의 우측 2루타, 랜디 아로사레나의 우전 적시타까지 이어지며 한 이닝 4점을 추가해 점수 차를 벌렸다.

