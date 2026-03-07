[WBC] 도미니카共·베네수엘라, 나란히 D조 1차전 승리

A조 쿠바, 파나마에 3-1... 개최국 푸에르토리코, 콜롬비아에 5-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '우승 후보' 도미니카공화국이 남미 특유의 흥과 화력을 앞세워 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기에서 대승을 거뒀다.

도미니카공화국은 7일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 WBC D조 1라운드 1차전에서 니카라과를 12-3으로 꺾었다.

도미니카공화국 1선발로 나선 크리스토퍼 산체스가 2이닝도 채우지 못하고 강판되는 등 경기 초반 니카라과 타선에 흔들렸다. 하지만 도미니카 라인업은 홈런과 호수비로 경기 흐름을 순식간에 뒤집었다. 3-3으로 맞선 6회말, 캡틴 매니 마차도가 선두타자로 나와 2루타를 때려 공격의 불씨를 살렸고, 2025시즌 메이저리그에서 45홈런을 기록했던 거포 주니어 카미네로가 가운데 담장 너머로 투런 홈런을 쏘아 올리며 균형을 깼다. 이어 무사 만루에서 블라디미르 게레로 주니어의 희생 플라이로 1점을 보태며 6회에만 3점을 추가했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도미니카공화국 중견수 오닐 크루즈가 7일(한국시간) WBC D조 1라운드 니카라과전 8회 3점 홈런을 친 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

8회말 빅이닝을 만들며 승부에 쐐기를 박았다. 선두타자 훌리오 로드리게스가 솔로 홈런을 터뜨린 뒤 헤라르도 페르모도와 페르난도 타티스 주니어의 안타로 이어간 1사 1, 2루에서 대타 오닐 크루스가 오른쪽 외야 3층 데크를 때리는 비거리 450피트(약 137m)짜리 초대형 아치를 그렸다. 이후 게레로 주니어와 다시 타순이 돌아온 로드리게스까지 연속 적시타를 터트렸고, 스코어는 순식간에 12-3까지 벌어졌다.

수비에서도 도미니카의 호화멤버 클래스가 빛났다. 8회초 3루수로 나선 마차도는 선두타자 오마르 멘도사의 강한 타구를 잡은 뒤 중심이 무너진 상태에서 언더스로우로 1루에 정확히 송구해 아웃카운트를 잡아냈다. 1루수 게레로 주니어는 두 손을 번쩍 들며 동료의 호수비를 반겼다. 곧이어 엠마누엘 트루히요의 타석에서도 비슷한 타구가 날아왔지만, 마차도는 다시 한 번 완벽한 포구와 송구로 타자를 잡아내 분위기를 완전히 가져왔다. 8회말 크루스의 초대형 홈런이 터졌을 때는 더그아웃에 있던 거의 모든 도미니카 선수들이 홈플레이트로 몰려나와 단체 세리머니를 펼쳤다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 베네수엘라 하비에르 사노하가 7일(한국시간) WBC D조 1라운드 네덜란드전 2회 솔로 홈런을 치고 홈으로 들어오고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

같은 장소에서 열린 D조 개막전에서는 MLB 내셔널리그 MVP 로널드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)가 이끄는 베네수엘라가 네덜란드를 6-2로 제압했다. 베네수엘라는 1회말 루이스 아라에스의 1타점 적시타로 선취점을 올린 뒤 2회초 동점을 허용했다. 하지만 2회 말 하비에르 사노하의 솔로 홈런으로 다시 앞서 나갔다. 5회말에는 아라에스의 밀어내기 볼넷, 윌슨 콘트레라스의 2타점 좌전 안타, 윌리에르 아브레우의 1타점 땅볼로 한 이닝 4점을 뽑아 승부를 사실상 갈랐다. 네덜란드는 6회초 한 점을 만회하는 데 그쳤고, 베네수엘라 불펜이 남은 이닝을 무실점으로 틀어막으며 첫 승을 완성했다.

A조 조별리그 1차전에선 쿠바가 파나마를 3-1로 눌렀고 개최국 푸에르토리코가 콜롬비아를 5-0으로 완파했다.

