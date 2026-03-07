라이즈(RIIZE) 소희 친누나 이지민, '넌 내꺼 넌 내 남자' 7일 공개

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=SM엔터테인먼트 소속 RIIZE 멤버 소희의 친누나 이지민이 싸이월드 감성 러브송 '넌 내꺼 넌 내 남자'를 7일 공개한다.

이지민_넌내꺼넌내남자_자켓이미지 [사진=더블엑스 엔터테인먼트] 2026.03.07 iaspire@newspim.com

신인 아티스트 이지민이 풋풋한 설렘을 담은 러브송으로 리스너들과 만난다. 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 리메이크 싱글 '넌 내꺼 넌 내 남자'를 발매한다. 2026년 정식 데뷔를 앞둔 신인 여성 솔로 아티스트로, 섬세한 감정 표현과 자연스러운 보컬 톤을 강점으로 한다.

과장되지 않은 담백한 보컬과 감정선을 중심으로 한 표현력이 특징이며, 곡이 가진 감정을 차분하게 전달하는 보컬 스타일로 주목받고 있다.

RIIZE 소희의 친누나로 알려져 있는 이지민은 '싱어게인4' 출연을 통해 대중에게 얼굴과 음악성을 동시에 각인시키며 음악 팬들의 관심을 받아왔다.

이번에 공개되는 '넌 내꺼 넌 내 남자'는 사랑이 시작되는 순간의 설렘과 확신을 담아낸 러브송이다. 직관적인 감정선과 솔직한 표현이 인상적인 곡으로, 2000년대 초반 싸이월드 감성을 떠올리게 하는 순수하고 직설적인 사랑의 분위기가 특징이다.

특히 당시 온라인 다이어리와 미니홈피에 짧은 문장으로 감정을 남기던 시대의 정서를 연상시키며, 누군가를 좋아하게 되는 순간의 솔직한 감정을 꾸밈없이 풀어낸다.

복잡한 감정의 밀고 당김보다는 좋아하는 마음이 만들어내는 설렘과 두근거림에 집중해 리스너들에게 자연스러운 공감과 향수를 동시에 전한다.

이번 리메이크는 원곡이 가진 감성을 유지하면서도 이지민 특유의 맑고 섬세한 보컬을 통해 새로운 분위기로 재해석된 것이 특징이다.

과장되지 않은 자연스러운 표현과 담백한 보컬 톤은 곡이 지닌 사랑스러운 분위기를 더욱 또렷하게 전달하며, 듣는 이들에게 편안하면서도 설레는 감정을 전한다.

이지민은 이번 싱글을 통해 사랑의 감정을 가장 솔직한 형태로 풀어내는 보컬리스트로서의 매력을 보여줄 예정이다. 화려한 기교보다는 감정의 결을 섬세하게 표현하는 방식으로 곡의 분위기를 이끌어가며, 신인 아티스트로서 자신만의 보컬 색깔을 분명하게 드러낼 것으로 기대를 모은다.

한편 이지민의 리메이크 싱글 '넌 내꺼 넌 내 남자'는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

iaspire@newspim.com