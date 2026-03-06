경남도, '라이즈' 본격 추진…산업-대학 연계 인재양성 강화

졸업생 위한 지산학연 생태계 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 올해 1162억 원을 투입해 대학 교육과 지역 산업을 직접 연계하는 '경남형 지역혁신 대학지원체계(라이즈·RISE)'를 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

도는 이날 도청 도정회의실에서 '경남지역혁신대학지원위원회'를 열고 2026년도 라이즈 시행계획을 심의·확정했다. 이날 회의에는 박완수 도지사를 비롯해 도내 주요 대학 총장과 산업계 전문가 등이 참석했다.

박완수 경남지사가 6일 도청 도정회의실에서 도내 대학 총장, 산업계 전문가 등이 참석한 가운데 '경남지역혁신대학지원위원회'를 열고, 2026년도 라이즈 시행계획을 심의하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.06

올해 라이즈 사업은 단순 보조금 지원을 넘어, 대학 졸업생이 도내 유망 기업에 취업·정착할 수 있도록 하는 '지산학연 통합 생태계' 구축에 중점을 뒀다.

박완수 지사는 "경남은 주력산업 활성화로 일자리와 인구 모두 긍정적인 흐름을 보이고 있다"며 "라이즈 사업이 대학과 산업을 연결하는 촉매가 되어, 지역 성장의 선순환 구조를 완성할 것"이라고 강조했다.

도는 지난해 경상국립대·경남대·인제대의 미래차 채용약정과 창원대 내 LG전자 냉난방공조연구동 설립 등 가시적 성과를 거뒀다. 올해는 이 같은 성공 모델을 도내 주요 대학과 전략산업 전반으로 확산한다.

연암공대는 기존 LG전자 단일 참여 체계에서 첨단항공 제조, 항공 MRO, 첨단 생산기술, 냉난방공조 등 4개 분야로 확대해 24개 기업과 연계하며, 경상국립대 등 4개 대학은 KAI 채용우대형 프로그램을 추진하고 있다.

거제대는 한화오션엔지니어링 등 10개 조선 기업과 협력해 26명을 취업시켰으며, 경남도는 이 같은 산학협력 모델을 주력 산업 전반으로 확장해 실질적인 취업 성과로 이어가겠다는 방침이다.

도는 모든 대학 사업에 인공지능(AI) 융합 교육을 강화해 산업 현장에서 요구하는 실무형 인재를 양성한다. 또 입학부터 졸업, 취업, 지역 정착까지 관리하는 '전주기 지원체계'를 도입해 안정적인 정주 환경을 지원할 계획이다.

경남테크노파크와 산업단지공단 등과 연계한 '지산학연 온라인 네트워크 플랫폼'도 구축된다. 대학, 기업, 연구기관이 실시간으로 정보를 공유하고 협력하는 체계를 마련해 경남도가 산업-대학 협력의 컨트롤타워 역할을 맡는다.

성과 관리 방식도 기존 예산 집행률 중심에서 ▲청년 인구 유출 감소 ▲산업 인력 미스매치 해소 ▲지역 변화 파급효과 등 정성적 지표 중심으로 개편돼, 실질적 성과 창출에 초점을 맞춘다.

