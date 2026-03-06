전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

경남도, '라이즈' 본격 추진…산업-대학 연계 인재양성 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

졸업생 위한 지산학연 생태계 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 올해 1162억 원을 투입해 대학 교육과 지역 산업을 직접 연계하는 '경남형 지역혁신 대학지원체계(라이즈·RISE)'를 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

도는 이날 도청 도정회의실에서 '경남지역혁신대학지원위원회'를 열고 2026년도 라이즈 시행계획을 심의·확정했다. 이날 회의에는 박완수 도지사를 비롯해 도내 주요 대학 총장과 산업계 전문가 등이 참석했다.

박완수 경남지사가 6일 도청 도정회의실에서 도내 대학 총장, 산업계 전문가 등이 참석한 가운데 '경남지역혁신대학지원위원회'를 열고, 2026년도 라이즈 시행계획을 심의하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.06

올해 라이즈 사업은 단순 보조금 지원을 넘어, 대학 졸업생이 도내 유망 기업에 취업·정착할 수 있도록 하는 '지산학연 통합 생태계' 구축에 중점을 뒀다.

박완수 지사는 "경남은 주력산업 활성화로 일자리와 인구 모두 긍정적인 흐름을 보이고 있다"며 "라이즈 사업이 대학과 산업을 연결하는 촉매가 되어, 지역 성장의 선순환 구조를 완성할 것"이라고 강조했다.

도는 지난해 경상국립대·경남대·인제대의 미래차 채용약정과 창원대 내 LG전자 냉난방공조연구동 설립 등 가시적 성과를 거뒀다. 올해는 이 같은 성공 모델을 도내 주요 대학과 전략산업 전반으로 확산한다.

연암공대는 기존 LG전자 단일 참여 체계에서 첨단항공 제조, 항공 MRO, 첨단 생산기술, 냉난방공조 등 4개 분야로 확대해 24개 기업과 연계하며, 경상국립대 등 4개 대학은 KAI 채용우대형 프로그램을 추진하고 있다.

거제대는 한화오션엔지니어링 등 10개 조선 기업과 협력해 26명을 취업시켰으며, 경남도는 이 같은 산학협력 모델을 주력 산업 전반으로 확장해 실질적인 취업 성과로 이어가겠다는 방침이다.

도는 모든 대학 사업에 인공지능(AI) 융합 교육을 강화해 산업 현장에서 요구하는 실무형 인재를 양성한다. 또 입학부터 졸업, 취업, 지역 정착까지 관리하는 '전주기 지원체계'를 도입해 안정적인 정주 환경을 지원할 계획이다.

경남테크노파크와 산업단지공단 등과 연계한 '지산학연 온라인 네트워크 플랫폼'도 구축된다. 대학, 기업, 연구기관이 실시간으로 정보를 공유하고 협력하는 체계를 마련해 경남도가 산업-대학 협력의 컨트롤타워 역할을 맡는다.

성과 관리 방식도 기존 예산 집행률 중심에서 ▲청년 인구 유출 감소 ▲산업 인력 미스매치 해소 ▲지역 변화 파급효과 등 정성적 지표 중심으로 개편돼, 실질적 성과 창출에 초점을 맞춘다.

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동