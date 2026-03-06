홍성주 달서구청장 예비후보 "달서 경제 심장 다시 뛰게 하겠다"

제조공정 디지털 전환 및 저탄소 에너지 혁신 생태계 구축

전국 최초 '실패박물관' 조성…청년 창업 도전과 재기 지원

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=홍성주 달서구청장 예비후보(전 대구시 경제부시장)가 6일 제1호 공약으로 '성서산업단지 AX·GX 대전환 및 청년 일자리 경제 도시' 비전을 발표했다. 홍 예비후보는 대구 경제의 버팀목인 성서산단의 노후화와 청년층 이탈 문제를 정면 돌파하겠다는 의지를 보였다.

홍 예비후보는 보도자료를 통해 "시설 노후화와 단순 제조 중심의 구조로는 더 이상 미래 경쟁력을 확보할 수 없다"며 고부가가치 산업으로의 체질 개선이 시급함을 강조했다.

이번 공약의 핵심은 제조 공정의 디지털 전환(AX)과 저탄소 에너지 전환(GX)을 동시에 추진하는 것이다. 특히 눈길을 끄는 것은 '실패박물관' 조성이다. 홍 예비후보는 "청년들의 창업 도전 과정에서의 실패를 자산으로 삼고 재기를 지원하는 혁신 시스템을 갖춰 실패가 두렵지 않은 창업 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

홍성주 예비후보는 "성서산단 AX·GX 대전환으로 달서 경제 심장 다시 뛰게 하겠다" 고 밝혔다.[사진=홍성주 예비후보] 2026.03.06 yrk525@newspim.com

지역 대학과의 상생 협력도 구체화했다. 계명대학교 등 인근 대학과 연계해 AI·모빌리티 등 미래 산업 맞춤형 인재를 양성하고, '지역청년연계형 일자리 매칭 프로젝트'를 도입한다. 이를 통해 지역 인재가 지역 기업에 우선 채용되는 선순환 구조를 확립할 계획이다.

또한 삭막한 공단의 이미지를 벗기 위한 '워라밸 산단' 조성안을 포함했다. 퇴근 후 문화와 취미를 즐길 수 있는 복합 문화 공간을 확충하여 청년들이 일하고 싶고, 머물고 싶은 환경으로 탈바꿈시킨다는 구상이다.

홍성주 예비후보는 "경제부시장으로서 쌓아온 풍부한 네트워크와 행정 경험을 성서산단 혁신에 쏟아붓겠다"며, "단순한 공단 재생을 넘어 청년들의 꿈이 실현되는 '스마트 경제 도시 달서'를 반드시 만들겠다"고 말했다

