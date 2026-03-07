[인터뷰] 최효진 CP "'쇼미' 서사 지키되 변화…송캠프·야차의 세계로 확장"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 힙합 서바이벌 프로그램 쇼미더머니가 오랜 공백 끝에 돌아온 가운데, 연출을 맡은 최효진 CP가 프로그램의 변화와 제작 과정에 대해 밝혔다.

최효진 CP는 인터뷰에서 "오랜만에 프로그램을 하다 보니 걱정을 많이 했고 기획 단계부터 고민이 많았다"며 "생각 이상으로 반응이 와서 재미있게 보고 있다. 후반부에는 음원도 공개될 예정이라 기대가 된다"고 말했다.

이번 시즌에서 가장 눈에 띄는 변화는 글로벌 참가자들의 등장이다. '쇼미더머니' 시리즈 최초로 글로벌 예선이 진행되며 해외 래퍼들의 참여가 확대됐다.

최 CP는 "글로벌 예선이 처음이라 어느 정도 규모가 될지 예측하기 어려웠다"며 "현장에 온 참가자보다 지원자가 훨씬 많았다"고 설명했다.

이어 "힙합은 가사가 중요한 장르라 언어 장벽이 어떻게 작용할지 고민이 많았다"며 "프로듀서들도 심사 전에는 가사를 이해하지 못하면 전달이 어려울까 걱정했지만, 실제 미션을 진행해 보니 장벽이 생각보다 낮았다"고 말했다.

최 CP는 "가사뿐 아니라 무대 매너나 포스, 에너지 등 공통적으로 느낄 수 있는 요소가 있었다"며 "다만 팀 매칭에서는 케미스트리가 중요하다 보니 언어가 완전히 영향을 주지 않는다고 말할 수는 없다"고 덧붙였다.

해외 참가자 가운데는 태국 래퍼 밀리의 출연도 화제를 모았다. 최 CP는 "글로벌 예선이 열린 사실을 알리기 위해 다양한 방식으로 홍보를 진행했고, 글로벌 매니지먼트를 통해서도 프로모션을 했다"며 "밀리 역시 그 과정에서 접촉했다"고 말했다.

최 CP는 "밀리는 한국 힙합과 교류도 많고 '쇼미더머니'를 좋아한다는 사실을 알고 있었다"며 "본인이 프로그램과 접점이 있다면 참가하고 싶다는 의지를 밝혔고, 실제로 출연하게 됐다"고 전했다.

오랜만에 돌아온 시즌인 만큼 기존 포맷을 어떻게 유지할지에 대한 고민도 컸다.

최 CP는 "대중이 알고 있는 '불구덩이' 같은 상징적인 포맷을 어디까지 바꾸고 어디까지 지켜야 할지 고민했다"며 "이 프로그램이 가진 서사 구조가 있기 때문에 크게 바꾸면 가치가 달라질 수 있다고 생각했다"고 말했다.

이어 "큰 구조는 유지하되 송캠프 등 새로운 장치를 넣어 프로듀싱 역량을 보여주고, 참가자들이 어떤 이야기를 만들어 갈지 보여주고 싶었다"고 설명했다.

특히 이번 시즌에는 '야차의 세계'라는 새로운 서사가 추가됐다. 탈락 위기에 놓인 참가자들에게 또 다른 기회를 제공하는 장치다.

최 CP는 "쇼미는 강한 허들을 넘는 사람들이 빛을 받는 구조지만, 떨어진 참가자들도 단 한 번의 무대로 평가될 수 없는 실력을 가진 경우가 많다"며 "마지막 기회의 공간이라는 설정을 통해 더 다양한 모습을 보여주고 싶었다"고 말했다.

또 "'야차의 세계'가 예상보다 큰 관심을 받아 감사하면서도 한편으로는 '쇼미' 본편보다 더 주목받는 것 같아 기분 좋은 우려도 있었다"며 "OTT 플랫폼이라 심의 제약 없이 다양한 시도를 할 수 있었다"고 덧붙였다.

촬영 현장에서 가장 인상 깊었던 순간으로는 참가자 캄보의 탈락 장면을 꼽았다.

최 CP는 "탈락 후 눈물을 토하듯 쏟아냈는데 현장 스태프들도 함께 울 정도로 몰입도가 높았다"며 "촬영을 오래 하다 보니 모두가 그 세계관에 이입할 수밖에 없었다"고 말했다.

프로듀서 라인업에 대해서도 높은 만족감을 드러냈다. 특히 래퍼 로꼬에 대해 최 CP는 "성격적으로는 다정하고 따뜻하지만 무대에서는 여유 있으면서도 단단한 래퍼"라고 평가했다.

최 CP는 "이번 시즌 프로듀서들은 모두 프로그램에 대한 기대와 의지가 컸고, 섭외 단계에서부터 많은 대화를 나눴다"며 "음원 미션과 이후 무대도 네 팀 모두 굉장히 열심히 준비하고 있다"고 전했다.

참가자들의 태도 변화도 느꼈다고 했다. 최 CP는 "오랜만에 시즌이 돌아오다 보니 프로그램에 참여하는 의미나 열의가 예전보다 더 높아진 것 같다"며 "래퍼들 역시 K팝 아티스트와 교류가 많아지면서 힙합 신도 점점 더 보편성을 갖게 된 것 같다"고 말했다.

새롭게 도입된 '송캠프' 역시 힙합 신의 제작 방식 변화를 반영한 시도다. 최 CP는 "힙합 신의 트렌드를 어떻게 담아낼지 고민하다 송캠프를 기획했다"며 "참가자들이 일정 기간 함께 작업하며 자신만의 스타일을 발전시키는 과정을 보여주고 싶었다"고 설명했다.

끝으로 최 CP는 '쇼미더머니'가 자신에게 갖는 의미에 대해서도 말했다. 그는 "내가 이렇게 오래 이어온 콘텐츠는 '쇼미더머니'가 처음"이라며 "힙합이라는 장르가 가진 메시지의 힘과 래퍼들의 매력 덕분에 프로그램이 이어질 수 있었다"고 밝혔다.

이어 "힙합은 종종 거칠거나 무례한 이미지로 단순하게 소비되기도 하지만, 실제로는 자신의 음악에 삶을 걸고 진심으로 작업하는 아티스트들이 많다"며 "그들의 진정성이 시청자들에게 전달되는 프로그램이 됐으면 한다"고 말했다.

또 "남은 회차에서는 프로듀서와 참가자들의 음악적 케미스트리, 그리고 완성도 높은 무대를 볼 수 있을 것"이라며 기대를 당부했다.

