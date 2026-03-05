전북자치도, 노후차 6050대 조기폐차 지원

116억 원 투입…4·5등급 차량·건설기계 대상

5등급 차량 지원사업 올해 종료 예정

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 대기질 개선과 미세먼지 저감을 위해 올해 116억 원을 투입, 노후 차량과 건설기계 6050대의 조기폐차를 지원한다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 배출가스가 많은 4·5등급 차량의 운행을 줄여 수송 분야 저공해화를 확대하기 위해 추진된다.

전북자치도청 전경

지원 대상은 ▲배출가스 4등급 경유차 ▲배출가스 5등급 차량(경유·휘발유·LPG) ▲2009년 8월 31일 이전 배출허용기준이 적용된 덤프트럭·콘크리트 믹서트럭·콘크리트 펌프트럭 등 도로용 3종 건설기계 ▲2004년 이전 제작된 지게차·굴착기 등이다.

보조금은 차종과 연식에 따라 차등 지급된다. 4등급 승용차는 최대 800만 원, 4등급 화물차는 최대 7800만 원까지 지원된다. 신청자는 해당 차량을 6개월 이상 소유하고, 동일 기간 신청 지역에 등록돼 있어야 한다.

신청은 시군별 공고에 따라 진행되며, 세부 사항은 각 시군 누리집이나 환경부서를 통해 확인할 수 있다. 특히 5등급 차량 조기폐차 지원사업은 올해를 끝으로 종료될 예정이어서 대상 차주의 참여가 요구된다.

이순택 환경산림국장은 "5등급 차량 지원이 마무리되는 만큼 적극적인 신청을 바란다"며 "지속적인 대기질 개선 정책을 추진하겠다"고 말했다.

