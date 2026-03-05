전국 광역단체장 3월5일 일정

▲김영환 충북지사
- 영동군 순방(11:00 영동군 일원)
▲김관영 전북지사
- 천원의 아침밥 전북대학교 방문 (08:20 전북대학교 후생관)
▲김진태 강원도지사
- 전국장애인체전 전국1위 유공자 특별승급(09:40 통상상담실)
- 강원RISE 운영 정책 발표(10:00 신관 소회의실)
▲이철우 경북 도지사
- 경상북도-삼성 청년지원 사회공헌 협력 업무협약 체결식(11:00 사림실)
- 첨단재생의료산업 추진사무국 개소식(14:00 동물세포실증지원센터)
▲강기정 광주시장
- 광주전남 통합 장흥군 상생토크(10:00 군민회관)
- 3·8세계여성의 날 광주전남여성대회(14:00 전일빌딩245)
- 동명동 행정복합센터 신청사 개청식(15:00 동명동 행정복지센터)
- 광주전남 통합 화순군 상생토크(16:00 화순군청)
▲김영록 전남지사
- 나주 공산면, 남도의병역사박물관 개관식(14:00 나주 공산면)
▲이장우 대전시장
- 서남부스포츠타운 조성사업 착공식(14:00 서남부스포츠타운 부지)
- 우암사적공원 야간경관조명 점등식(19:00 우암사적공원)
▲최민호 세종시장
- 제13회차 찾아가는 현장소통(10:30 세종시립도서관)
- 어린이집 친환경급식 지원체계 구축 업무협약(14:30 세종실)
▲김태흠 충남지사
- 싱가포르 순방
▲박형준 부산시장
- 언론 인터뷰-매일신문 배종찬의 시사폭격(10:00 매일신문 서울지사)
- 언론 인터뷰-조선비즈(14:00 서울 본부)
▲박완수 경남지사
- (사)경상남도아동위원협의회 간담회(11:00 도정회의실)
- 경상남도 시장·군수 정책회의(16:00 대회의실)
▲김두겸 울산시장
- 시정언론브리핑(11:00 본관 2층 대회의실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김동연 경기도지사
- 기획예산처 재정사업평가 분과위원회(14:00 세종)
▲오영훈 제주도지사
- 출입기자단 간담회(09:30 도청 소통회의실)
- 제주지방공공기관 현장 간담회(10:30 제주의료원)
- 제주의료원 인공신장실 개소식(11:20 제주의료원)
- 성평등 민·관 거버넌스 연석회의(14:00 도청 탐라홀)
- 제주도민대학 제2회 명예학위 수여식(16:00 비인 공연장)
