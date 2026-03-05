한옥문 예비후보, 양산 미래30년 설계 정책자문단 구성

자생력 강화 '능동적 진화' 전환

정책 기획·예산 검증 민관 협치

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 한옥문 양산시장 예비후보는 경남 양산시 승격 30주년을 맞아 시장 직속 '양산미래30년설계 정책자문단'을 구성해 장기 발전 전략을 수립하겠다고 5일 밝혔다.

한 예비후보는 지난 30년을 광역도시 팽창에 의존한 '수동적 확장'으로 규정하고, 앞으로 30년은 산업·경제·교육·복지 분야에서 자생력을 갖춘 '능동적 진화'를 추구해야 한다고 강조했다.

한옥문 양산시장 예비후보[사진=한옥문 양산시장 예비후보] 2026.02.25

이는 외부 변화에 끌려가는 도시에서 스스로 성장 동력을 창출하는 대전환을 선언한 것이다. 최근 인구 유입 둔화와 주력 산업 침체를 위기 신호로 분석한 한 예비후보는 경제·도시디자인·복지·청년·교육 분야 현장 전문가를 모아 자문단을 운영하겠다고 했다.

자문단은 정책 기획·설계·예산 검증까지 담당하는 '정책 엔진'으로 기능하며, 초기 단계부터 실행 가능성과 재원 조달을 검증하는 실전형 싱크탱크로 차별화할 계획이다.

자문단에는 기업인·연구기관 전문가·거시경제 분석가, 도시디자인·청년·복지·교육 전문가가 참여해 양산 경제 체질 개선과 시민 체감 정책을 설계한다. 이를 시장 직속 공식 자문기구로 상설화해 시민·전문가 참여를 확대하는 '민관 협치 모델'로 제도화하기로 했다.

단순한 구호가 아니라 구체적 수치와 실행 방안을 담은 '입체적 정책'으로 시민들의 기대감을 끌어올리고 있다는 평가다.

한 예비후보는 30년 된 도시 운영 방식을 과감히 벗고, 양산의 위상에 걸맞은 맞춤형 도시 모델을 제시하겠다는 승부수를 던진 것이다.

한옥문 예비후보는 "양산의 미래 30년은 지금 이 순간부터 시작된다"며 "전문가의 전략과 시민의 열망을 결합해, 누구나 살고 싶고 누구나 일하고 싶은 완전히 새로운 양산을 설계도로 증명해 보이겠다"고 말했다.

