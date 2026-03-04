이민근 안산시장 '새해 첫 인사 동행' 성료..."350여건 주민 건의 수렴"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = "형식적인 방문이 아니라, 우리 이야기를 끝까지 듣고 기록해 주는 모습이 인상 깊었습니다. 평소 전달하기 어려웠던 의견을 직접 말할 수 있어 고마웠고, 앞으로 이런 자리가 계속됐으면 합니다." 신길동 주민 천능호씨가 '동행'에 참여한 소감을 전해왔다.
경기 안산시는 시 승격 40주년인 병오년 새해를 맞아 시민 곁으로 한층 가까이 다가가 소통했다. 이민근 안산시장은 '2026 희망을 나누는 첫인사, 동행'을 진행, 시정 운영 방향을 공유하며 350여 건의 주민 건의 사항을 수렴했다고 4일 밝혔다.
이번 '동행' 행사는 연두방문의 일환으로 지난 1월 6일부터 3월 3일까지 진행됐다. 시는 관내 129개 아파트단지와 71개 경로당을 대상으로 총 103개소의 시민 일상 공간을 찾아 다양한 주민 의견을 청취하고, 불편 사항과 개선 요구를 폭넓게 수렴했다.
주민 건의 사항은 ▲생활 불편 개선 ▲도로·교통 ▲주거·환경 ▲노인·돌봄 ▲시민 안전 ▲도시 기반 시설 등 일상과 밀접한 생활 현안이 대부분을 차지했다.
시는 접수된 건의 사항 350여 건 가운데 신속 조치가 가능한 사항은 현장에서 담당 부서와 연계해 즉시 처리했다. 추가 검토나 예산 반영이 필요한 사안에 대해서는 검토를 거쳐 단계적으로 해결 방안을 마련하고 시정에 반영할 계획이다.
특히, 이번 '동행'은 단순한 의견 수렴에 그치지 않고, '건의–검토–처리–피드백'으로 이어지는 현장 중심 행정 시스템을 실제로 가동했다는 평가다.
안산시는 이번 '동행'을 계기로 시민의 일상 속 불편 해소를 올해 시정의 출발점으로 삼고, 이민근 시장이 현장에서 답을 찾는 따뜻한 행정을 더욱 강화해 나갈 방침이다.
이민근 안산시장은 " '희망을 나누는 첫인사, 동행'은 새해 인사에 그치지 않고, 시민의 삶 속으로 직접 들어가 이야기를 듣는 데 의미를 둔 자리였다"며 "앞으로도 시민의 일상 속 불편을 하나씩 해결해 나가며, 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.
한편, 민선 8기 출범 이후 시는 2022년 7월부터 지난해 7월까지 총 1,576건의 주민 의견을 청취해 이를 시정에 반영한 바 있다. 주민 의견과 건의에 대한 처리 이행률은 95.9%로 집계되고 있다.
앞서 지난해 9월 진행한 '시민의 꿈을 예산에 담다, 주민과의 대화'를 통해서도 25개동 주민들로부터 총 515건의 의견을 수렴한 바 있으며, 이 가운데 116억 원 규모를 올해 예산에 편성하는 등 시민과의 약속 이행에 총력을 기울이고 있다.
