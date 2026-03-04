전남도, 농관원과 '친환경 인증취소 제로' 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 친환경농산물 인증 취소 사례를 없애기 위해 국립농산물품질관리원 전남지원, (사)전남친환경농업협회와 손을 잡았다.
전남도는 4일 도청 정약용실에서 유덕규 농축산식품국장, 박은엽 농관원 전남지원장, 조광철 전남친환경농업협회장 등 관계자 30여 명이 참석한 가운데 '친환경농산물 인증취소 제로화' 업무협약을 체결했다.
세 기관은 ▲인증취소 예방을 위한 사전 관리·지도 강화 ▲친환경 인증농가 교육 및 현장 지원 확대 ▲인증관리 정보 공유와 공동 대응체계 구축 ▲합동 점검 및 홍보를 통한 신뢰도 향상 등 협력방안을 추진하기로 했다.
협약의 실효성을 높이기 위해 실무협의체를 구성·운영해 상시 협력체계를 가동할 방침이다. 이번 협약은 최근 소비자의 안전성과 신뢰에 대한 요구가 높아짐에 따라 사후 처분이 아닌 사전 예방 중심의 관리체계로 전환하기 위해 마련됐다.
전남도는 그동안 일부 농가에서 의도치 않은 기준 위반으로 인증이 취소되는 사례가 발생함에 따라, 관리기관인 농관원과 생산자 단체 간 유기적 협력을 강화해 인증 취소 최소화와 지역산 친환경농산물의 대외 신뢰도 제고에 나선다.
유덕규 농축산식품국장은 "생산자와 관리기관이 공동목표 아래 촘촘한 사전 관리 시스템을 가동하겠다"며 "현장 지도와 교육을 강화해 소비자가 믿고 찾는 청정 전남 친환경농산물의 위상을 높이겠다"고 말했다.
전남도의 친환경농산물 인증 면적은 3만 5870여ha로 전국의 50%(유기 62%, 무농약 38%)를 차지한다. 도는 지난해 제5차 친환경농업육성 6개년 계획을 수립해 저탄소·유기농 중심의 친환경농업 확산에 주력하고 있다.
ej7648@newspim.com