쌍용건설, 2026년 신입 사원 채용 공고

수주 증가 기반 선제적 인재 확보 나서
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 쌍용건설이 신입 사원 채용에 나선다고 4일 밝혔다. 채용 분야는 건축, 토목, 전기, 설비, 플랜트, 안전, 영업, 관리 등 8개 부문이며 총 35명을 채용할 계획이다. 서류 접수는 3월 3일부터 16일까지 채용 홈페이지를 통해 진행된다.
지원 자격은 학사 또는 석사학위 이상 소유자(2026년 8월 졸업예정자 및 2026년 6월 전역예정자 포함)로서 해외 근무에 결격사유가 없어야 한다. 지원 분야 관련 자격증 보유자, 영어와 스페인어 및 아랍어 등 어학 우수자, 보훈대상자와 장애인은 관련 법률에 따라 우대한다.
전형 일정은 온라인 서류전형, 온라인 인적성 검사, 1차 실무면접, 2차 임원 및 팀장 면접, 3차 경영진 면접 순으로 진행된다. 채용 최종 합격자는 2026년 7월 중 입사할 예정이다.
쌍용건설은 최근 수년간 국내외 수주 증가와 실적 개선으로 사업 물량이 확대됨에 따라 안정적인 재무구조를 기반으로 미래 성장동력을 확보하기 위해 우수 인재를 선제적으로 확보할 계획이다.
쌍요건설은 건축 분야에서는 병원, 호텔, 오피스 등 다양한 프로젝트를 수행하고 있으며 토목 분야에서는 철도, 지하철, 도로, 교량 등 인프라 사업을 진행 중이다. 플랜트 분야에서는 석유화학, 에너지, 산업시설 등을 통해 시공 경쟁력을 축적해 왔다. 해외에서는 세계적인 시공 기술력을 바탕으로 기존 발주처로부터 높은 신뢰를 확보하며 싱가포르, 두바이, 적도기니, 중미 등 주요 시장에서 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있다.
