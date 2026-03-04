韩政府召开紧急会议应对中东局势冲击供应链

纽斯频通讯社世宗3月4日电 韩国财政经济部4日表示，为检查中东局势对国内外供应链产生的影响，召开相关部门联合检查会议。

会议由财政经济部次官助理姜奇龙主持，产业通商部、农林畜产食品部、海洋水产部、国土交通部、防卫事业厅、进出口银行、大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）、贸易协会、对外经济政策研究院（KIEP）等机构与会。

在能源领域，尽管围绕霍尔木兹海峡的地缘政治紧张局势加剧，但截至目前，韩国供需未出现异常动向。

政府认为，根据国际能源署（IEA）标准，韩国拥有相当于208天用量的战略石油储备，应对供需危机能力充足。多数材料、零部件和设备品类可通过确保替代进口来源或转为国内生产应对，因此中东局势对韩国供给影响有限。

但在石脑油方面，由于进口石脑油中经由霍尔木兹海峡的比重高达54%，若局势动荡长期化，可能引发供需问题。

为此，政府计划制定包括将出口物量转为内销等支援方案。为应对国际油价波动加剧，政府还将根据应急指引准备相关措施，包括从中东以外地区获取额外供应、引进海外生产分量及行使共同储备优先购买权等。

韩国政府计划通过供应链稳定基金，扩大对原油采购资金及紧急运营资金的支持。将启动进出口银行的"供应链基金紧急应对小组"，对从北美、中南美等中东以外地区采购原油的资金支持上限从现行的90%提高至100%，并对受国际油价波动性影响的企业迅速提供紧急运营资金。

此外，政府还计划通过大韩贸易投资振兴公社的企业支援服务推进发掘替代进口来源等定制化支援方案。（完）

