해양경찰정비창 준공…'허사도 정비 자립 시대' 개막

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 서해지방해양경찰청은 4일 전남 목포시 허사도에서 해양경찰정비창 준공 및 출범 기념식을 열고 본격 운영에 돌입했다고 밝혔다.
정비창은 2022년 11월 착공 이후 총사업비 2608억여 원을 들여 조성됐으며 해상면적을 포함한 전체 부지 규모는 18만1527㎡에 이른다.
국내 최대 규모의 해상 정비 거점으로 건립된 해양경찰정비창은 최첨단 플로팅도크와 자동화 정비설비를 갖추고, 연간 160여 척의 함정을 정비할 수 있다. 이번 준공으로 그동안 외부에 의존하던 대형 함정 정비를 자체 수행할 수 있게 돼 '정비 자립화'를 실현했다는 점에서 의미가 크다.
특히 지난 1월에는 해경 창설 이래 처음으로 3000톤급 대형 함정의 자체 상가(함정을 육상으로 올려 수리하는 작업)를 성공적으로 완수하며 기술력을 입증했다.
서해권 경비함정 정비가 목포 해양경찰정비창과 부산 정비창으로 분산됨에 따라 함정 이동 시간이 절반 이하로 단축되고 정비 기간도 크게 줄어 해상치안 공백 최소화와 함정 가동률 향상이 기대된다. 이는 예산 절감과 함께 해양 치안 대응력 강화로 이어질 전망이다.
정비창 가동은 목포 지역 수리 조선산업과 전문 인력 양성 등 지역경제 활성화에도 파급효과를 가져올 것으로 보인다.
한편 이날 준공식에는 김영록 전남도지사와 안교진 해경정비청장, 김원이 국회의원 등 250여 명이 참석했다.
안교진 해양경찰정비창장은 "철저하고 전문적인 정비 능력을 기반으로 완벽한 해양 출동 태세를 확립해 국민이 안심할 수 있는 안전한 바다를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com