최민호 시장, 선거기간 공직자 기강 당부..."행정수도 품격 갖춰야"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 최민호 세종시장이 시청 공직자들에게 행정수도 세종을 끌어 나가는 일꾼으로서 스스로 품격을 갖추고 지켜나갈 것을 당부했다.
세종시는 '3월 직원 소통의 날' 행사에서 최민호 시장이 새해를 맞아 공직자가 지녀야 할 내면의 가치에 대한 진솔한 메시지를 전했다고 4일 밝혔다.
특히 최 시장은 '비겁함'과 '비열함'을 구분해 설명하며 공직 생활과 개인의 삶에 임하는 태도를 점검할 것을 강조했다.
최 시장은 "두려움 때문에 선뜻 나서지 못하는 비겁함은 인간적으로 이해할 수 있지만 자신의 이익을 위해 동료를 배신하거나 정당하지 못한 수단에 매몰되는 비열함과 비루함은 결코 용납될 수 없다"고 말했다.
그러면서 "지방선거가 다가오고 있지만 정치적으로 복잡하게 생각할 것 없다"며 "비열한 일을 시키거나 그런 상황에 직원 여러분을 내몰지 않을 것인 만큼 여러분도 떳떳하고 기품 있는 모습으로 당당하게 업무에 임해달라"고 당부했다.
이와 함께 이달의 바르고 고운 우리말 글귀로 선정된 '너를 떠올리면 마음이 먼저 웃어. 봄이니까'에 담긴 의미를 통해 봄을 맞아 서로 따뜻한 마음을 나눌 것을 독려했다.
최민호 세종시장은 "이달의 우리말처럼 상대를 생각하면 마음이 먼저 웃고 그런 사람을 많이 만나는 봄이 되길 바란다"며 "앞으로도 품격 있는 마음가짐과 이를 실천하는 행정을 통해 시민들에게 자부심을 줄 수 있도록 하자"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com