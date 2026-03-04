부산시, 중동 정세 대응 긴급 점검회의…경제 충격 최소화

3500억 원 특별자금 공급 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 4일 시청에서 중동 정세 급변으로 인한 지역경제 불확실성에 대응하기 위해 긴급 점검회의를 개최했다고 밝혔다.
박형준 시장 주재로 진행된 이날 회의에서는 부산상공회의소, 부산은행, 한국무역협회 부산지역본부, 코트라, 무역보험공사, 부산본부세관 등 유관기관과 산업계 관계자들이 참석했다. 참석자들은 중동 정세 변화에 따른 통상 환경과 수출기업 동향을 공유하고 대응 방안을 논의했다.
시는 이번 회의를 통해 대외 불확실성 확대에 따른 지역경제 충격을 최소화하기 위한 종합 대응 체계를 점검했다. 우선 행정부시장을 반장으로 하는 비상대응반을 구성하고 12개 관계기관과의 민·관 합동 협력체계를 가동하기로 했다.
피해가 예상되는 중동 진출 기업과 수출기업을 대상으로 현황을 파악해 긴급 자금과 상담 지원을 신속히 추진한다.
중소기업·소상공인에게 총 3500억 원 규모의 '글로벌 리스크 대응 특별자금'을 공급해 환율·물류비 상승 등으로 인한 부담을 완화한다. 수출입 바우처, 수출보험료, 수출신용보증료 등 22억 원 규모의 맞춤형 수출지원정책도 병행한다. 해외 물류비 지원은 기존 1억8000만 원에서 4억5000만 원으로 확대해 기업의 글로벌 시장 활로를 뒷받침할 계획이다.
시는 민생경제 안정 조치도 강화한다. 사태 장기화에 대비해 '물가안정 비상 TF'를 운영하며 업종별 가격을 상시 점검하고, '착한가격업소'를 현 863곳에서 3000곳으로 늘리기로 했다. 해당 업소에는 1억 원 한도 정책자금과 연 2.5%의 이자 지원, 홍보 혜택도 제공한다.
박형준 시장은 "중동 정세가 불안한 만큼 작은 변수에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다"며 "이번 회의를 계기로 협력체계를 강화하고 변화 상황에 맞춰 대응책을 지속 보완하겠다"고 말했다. 이어 "중동사태 대응 상황실을 중심으로 관계기관과 긴밀히 협의하고 고환율 시기에는 정책자금을 신속히 투입하겠다"고 덧붙였다.
