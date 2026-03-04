김해시, 자원봉사자 2명 문화체육부 장관 표창

허은숙 씨, 9년간 1705시간 봉사
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 4일 정례조회에서 지역사회 헌신 자원봉사자 2명을 포상했다고 밝혔다.
김해시자원봉사회 배정숙 회장은 2024년 전국(장애인)체육대회와 2025년 전국소년(장애학생)체육대회 운영에 기여한 공로로 문화체육관광부 장관 표창을 받았다. 배 회장은 2년간 경기장 운영 리더로 자원봉사자 배치와 현장 안전관리, 운영 지원을 총괄했다.
배 회장은 "동료 자원봉사자들의 헌신과 협력 덕분"이라며 "시민과 함께하는 자원봉사 문화 확산에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
시는 '이달의 우수 자원봉사왕'에 허은숙(67)씨를 선정했다. 허 씨는 2016년부터 9년 넘게 구산사회복지관 급식 봉사와 북부동 방범대 야간 순찰에 참여했다. 최근 한 달 16회 88시간, 누적 401회 1705시간 봉사했다.
허 씨는 "지역 구성원으로서 꾸준히 실천한 결과"라며 "함께하는 동료들 덕분에 이어갈 수 있었다"고 소감 밝혔다.
홍태용 시장은 "자원봉사자들의 헌신이 지역사회와 국가 행사에서 인정받은 성과"라며 "인정·예우와 지원으로 안전한 봉사 환경을 조성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com