부산교육청, 학교물품 공유장터 '같이쓰장 부산교육' 시행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 이달부터 공공자원의 선순환과 교육재정 절감을 위한 온라인 학교물품 공유장터 '같이쓰장 부산교육'을 시행한다고 4일 밝혔다.
'같이쓰장'은 각급 기관·학교에서 보유하고 있으나 현재 사용하지 않는 '미사용 물품'의 정보를 부산시교육청 홈페이지에 공유하고, 물품이 필요한 학교로 관리전환 할 수 있도록 지원하는 전용 플랫폼이다.
플랫폼 명칭인 '같이쓰장 부산교육'은 부산시교육청 직원들을 대상으로 사전 투표를 거쳐 최종 선정했다. '같이 쓰는 공간'이라는 뜻으로, 교육 가족이 함께 물품을 사용하는 공유 공간이라는 의미를 직관적이면서도 친근하게 담아냈다.
그동안 기관·학교에서는 쓰지 않는 물품이 있어도 이에 대한 정보가 공유되지 않거나 행정 절차의 복잡함 등을 이유로 폐기하거나 방치하는 경우가 많았다.
이에 시교육청은 별도의 플랫폼을 만들어 '정보 등록 ➔ 정보 확인(매칭) ➔ 협의 및 합의 ➔ 행정 처리' 단계로 간소화해, 접근성과 편의성을 높였다.
김석준 교육감은 "새롭게 문을 여는 공유장터 '같이쓰장'은 단순한 게시판이 아니라 우리 교육청의 예산을 지키고 학교 간 협력 문화를 만드는 중요한 자산"이라며 "불필요한 구매는 줄이고 자원의 가치는 높이는 이번 사업이 학교 현장에 성공적으로 안착할 수 있도록 각 기관의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
